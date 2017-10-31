Новые правила по заполнению трудовых книжек и вкладышей

С 13 октября 2017 г. в Инструкцию о порядке ведения трудовых книжек, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 16.06.2014 № 40 (далее – Инструкция), внесены изменения. На некоторые вопросы, связанные с ними, отвечает юрист Татьяна ОЛЕШКЕВИЧ.

Запись о срочном договоре

Принимаем на работу глав­ного бухгалтера на время нахождения основной работницы в отпуске по уходу за ребенком.

Какие записи следует сейчас вносить в трудовую книжку, а какие нет?

Действительно, постановлением Мин­труда и соцзащиты от 7.08.2017 № 41 (далее – постановление № 41) внесены изменения в Инструкцию. В частности, они затронули и п.п. 9 и 11 Инструкции, в которых перечислены сведения, которые вносятся, и сведения, которые не вносятся в трудовую книжку работника.

Согласно постановлению № 41 в трудовую книжку вносится запись о заключении трудового договора на неопределенный срок, срочного трудового договора, контракта. Напомним, что ранее Инструкция предусматривала только запись о заключении контракта.

При этом сведения об условии выполнения работы по срочному трудовому договору в трудовую книжку не вносятся, что обозначено в постановлении № 41. Как известно, срочный трудовой договор может заключаться не только на период, определенный конкретной календарной датой, но и на время выполнения определенной работы; время выполнения обязанностей временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с ТК сохраняется место работы; время выполнения сезонных работ (ст. 17 ТК). Согласно постановлению № 41 данные сведения в трудовую книжку не записываются. Отметим, что внесение указанных сведений, а также срока контракта не предусматривалось и ранее. Тем не менее на практике возникали вопросы на этот счет, и некоторые наниматели указанные сведения вносили в трудовую книжку.

Также постановлением уточнено, что не вносится в трудовую книжку запись о режиме гибкого рабочего времени.

Временный перевод тренера

Тренер временно переведен к другому нанимателю в соответствии с нормами ст. 3144 ТК.

Какие записи при этом следует внести в его трудовую кни­жку?

В соответствии с постановлением № 41 в трудовую книжку спортсменам, тренерам при временном переводе к другому нанимателю для продолжения занятия профессиональным спортом вносятся следующие записи:

– о приостановлении действия срочного трудового договора, заключенного у прежнего нанимателя, на период временного перевода к другому нанимателю;

– о заключении срочного трудового договора с другим нанимателем с указанием его наименования;

– о возобновлении действия срочного трудового договора, заключенного у прежнего нанимателя.

Указанные записи вносятся нанимателем по основному месту работы (службы) на основании приказов (распоряжений) со ссылкой на номер и дату.

Изменение фамилии

Работница собирается увольняться и принесла свидетельство о заключении брака, чтобы перед увольнением наниматель внес запись в трудовую книжку об изменении ее фамилии. Однако в паспорте фамилия осталась прежней. Работница ссылается на п. 51 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек, где указано в качестве документа свидетельство о заключении брака.

Как в данной ситуации поступить нанимателю?

Согласно п. 51 Инструкции изменение записей в трудовой книжке о фамилии, собственном имени, отчестве, дате рождения, изменение, дополнение записей об образовании, профессии, специальности работника производятся нанимателем по последнему месту работы либо нанимателем при приеме на работу на основании документов, подтверждающих факты, имеющие юридическое значение, со ссылкой на их реквизиты. Ранее среди документов, имеющих юридическое значение, было названо свидетельство о заключении брака, о расторжении брака. Постановлением № 41 данные документы из нормы исключены.

Далее в п. 51 Инструкции предусмотрено, что при изменении фамилии, собственного имени, отчества, даты рождения указанные сведения зачеркиваются и над ними записывается измененная фамилия, собственное имя, отчество и дата рождения. Измененные данные вносятся на основании документа, удостоверяющего личность.

Такими документами являются паспорт гражданина РБ, вид на жительство в Беларуси, удостоверение беженца (Указ Президента от 3.06.2008 № 294 «О документировании населения Республики Беларусь»), а для иностранца, временно пребывающего или временно проживающего в РБ, за исключением иностранцев, которым предоставлен статус беженца в РБ, – документ для выезда за границу (Закон от 4.01.2010 № 105-З «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь»).

На внутренней стороне обложки делается ссылка на документ, удостоверяющий личность, которая заверяется подписью и печатью нанимателя.

В связи с этим изменение сведения о фамилии не может быть произведено на основании свидетельства о заключении брака. Работница может обратиться к нанимателю для внесения изменения в трудовую книжку после получения нового паспорта, в котором будет указана ее новая фамилия.

Изменение фамилии в трудовой книжке производит тот наниматель, с которым работница состоит в трудовых отношениях. Если новый паспорт будет получен после увольнения, она сможет обратиться к прежнему нанимателю для внесения изменения (срок обращения с даты увольнения не ограничен) либо эти изменения внесет новый наниматель при приеме на работу.

Прекращение договора с ИП

Куда обращаться работнику для внесения в трудовую книжку записи о прекращении трудового договора в случае смерти индивидуального предпринимателя (ИП), у которого он работал?

Данный вопрос урегулирован постановлением № 41.

В соответствии с недавно принятыми нормами в случае смерти нанимателя – физического лица, в т.ч. ИП, запись о прекращении трудового договора (кон­тракта) с работником (п. 6 ст. 44 ТК) вносится в трудовую книжку соответственно регистрирующим органом по месту государственной регистрации ИП, мест­ным исполнительным и распорядительным органом, зарегистрировавшим трудовой договор (контракт) с домашним работником.

Запись вносится со ссылкой на запись акта о смерти с указанием номера, даты совершения данной записи, наименования органа загса.

Также в регистрирующий орган по месту государственной регистрации ИП следует обращаться для внесения записи об увольнении в случаях прекращения (приостановления) деятельности ИП:

– в связи с нахождением его в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах органов государственной безопасности;

– в случае вынесения ему приговора, связанного с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью.

Дубликат от предпринимателя

Два месяца назад меня уволили в связи с тем, что ИП, у которого я работал, собирался прекратить свою деятельность. Сейчас хочу устроиться на новую работу, но выяснилось, что утерял трудовую книжку.

Куда мне обращаться за дубликатом трудовой книжки?

Прежде всего следует выяснить, прекратил ли свою деятельность ИП. Для этого можно, например, связаться непосредственно с самим предпринимателем или посмотреть информацию о субъекте хозяйствования на сайте http://egr.gov.by. В зависимости от полученной информации возможны два варианта действий.

Если деятельность ИП не прекращена, следует обращаться с письменным заявлением о выдаче дубликата к данному нанимателю, поскольку со дня увольнения прошло менее 6 месяцев. По истечении 6 месяцев дубликат выдает новый наниматель. В свою очередь, наниматель должен оформить и выдать дубликат не позднее 15 календарных дней со дня поступления заявления от работника (п. 64 Инструкции).

Если деятельность предпринимателя прекращена, следует обращаться к новому нанимателю, независимо от того, сколько времени прошло со дня увольнения.

Так, постановлением № 41 предусмотрено, что в случае ликвидации организации, прекращения деятельности ИП, смерти нанимателя – физического лица дубликат трудовой книжки (вкладыша к ней) выдается нанимателем по новому месту работы независимо от срока, прошедшего с даты увольнения.

Для этого работнику надо предоставить сведения, подтверждающие ликвидацию организации, прекращение деятельности ИП, смерть нанимателя – физического лица, и справку о периоде работы, службы.

Как заверить записи в дубликате

Изменился ли порядок заполнения дубликата трудовой книжки?

Порядок заполнения дубликата не изменен и производится в порядке, предусмотренном для ведения и заполнения трудовой книжки в соответствии с главами 2–6 Инструкции.

Одновременно постановлением № 41 уточнен порядок внесения и заверения сведений о предыдущих периодах работы, награждениях и поощрениях.

Наниматель, заполняющий дубликат трудовой книжки, изначально вносит в соответствующие разделы трудовой книжки сведения о периодах работы, награждениях и поощрениях у предыдущих нанимателей. Далее однократно заверяет их подписью и печатью нанимателя (заверение каждой записи отдельно не производится). Затем вносится запись о приеме на работу к данному нанимателю.

Ученик с трудовой книжкой

Какие сведения вносит учреждение образования обучающимся, которые не работают, но имеют трудовые книжки?

С учетом дополнений, внесенных постановлением № 41, лицам, имеющим трудовые книжки и не состоящим в трудовых отношениях с нанимателем на момент зачисления в учреждение образования, учреждение образования вносит записи о времени обучения и о присвоенном раз­ряде по профессии рабочего.

Основанием для внесения записей являются приказы учреждения образования о зачислении и об отчислении из учреждения образования, свидетельства о присвоении квалификационного разряда (класса, категории) по профессии.

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 30.11.2017