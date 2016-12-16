Новые правила для профучастников

С принятием Закона от 5.01.2015 № 231-З «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон № 231-З) меняются некоторые правила деятельности участников фондового рынка. Эти новшества закрепляются в Инструкции о требованиях к условиям и порядку осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам, утв. постановлением Минфина от 31.08.2016 № 76 (далее – Инструкция № 76).

Профессиональным участником рынка ценных бумаг (далее – профучастник) считается юридическое лицо, получившее специальное разрешение (лицензию) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (ст. 2 Закона № 231-З).

Профессиональная и биржевая деятельность по ценным бумагам – это предпринимательская деятельность по совершению сделок с ценными бумагами (в т.ч. с производными ценными бумагами), эмитированными (выданными) третьими лицами, по осуществлению посреднических операций с ценными бумагами в интересах клиента в целях получения дохода (за исключением сделок, совершенных в целях получения дохода в виде процента и (или) дисконта либо дивиденда, в т.ч. профу...