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№98 (205) от 23.12.2016

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№98 (205) от 23.12.2016

22 декабря 2016 года

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Консультации

Новые формы отчетности по труду

18.12.2016

Приказом Минтруда и соцзащиты от 29.11.2016 № 144 утверждены формы ведомственной отчетности на 2017 год и указаний по их заполнению.

В их число включены:

– отчет о платежах на профессиональное пенсионное страхование в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, периодичность представления – квартальная;

– отчет о средствах бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, периодичность представления – квартальная;

– отчет о платежах Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах» в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, периодичность представления – годовая;

– сведения о деятельности организации в рамках мониторинга социально-тр...

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