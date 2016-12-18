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Новые формы отчетности по труду
Приказом Минтруда и соцзащиты от 29.11.2016 № 144 утверждены формы ведомственной отчетности на 2017 год и указаний по их заполнению.
В их число включены:
– отчет о платежах на профессиональное пенсионное страхование в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, периодичность представления – квартальная;
– отчет о средствах бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, периодичность представления – квартальная;
– отчет о платежах Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах» в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, периодичность представления – годовая;
– сведения о деятельности организации в рамках мониторинга социально-тр...