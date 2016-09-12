НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (5.09.2016 – 9.09.2016)

Указ Президента от 2.09.2016 № 328 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь » (рег. № 1/16617 от 5.09.2016)

Изменениям подвергся Указ от 2.10.2015 № 406 «О кредитовании некоторых мероприятий в агропромышленном комплексе». В частности, устанавливается, что объем денежных средств, подлежащих возврату в соответствии с подп. 1.1 и 1.2 п. 1 Указа № 406, уменьшается на сумму средств государственного целевого бюджетного фонда национального развития, вносимых в уставный фонд ОАО «Агентство по управлению активами» в соответствии с ч. 1 подп. 2.2 и подп. 2.5 п. 2 Указа Президента от 14.07.2016 № 268 «О создании и деятельности открытого акционерного общества «Агентство по управлению активами». Объемы кредитования, определенные в приложении к Указу № 406, уменьшаются на сумму средств государственного целевого бюджетного фонда национального развития, вносимых в уставный фонд ОАО «Агентство по управлению активами» в соответствии с ч. 1 подп. 2.2 и подп. 2.5 п. 2 Указа № 268.

Вступил в силу с 7.09.2016 г.

Указ Президента от 5.09.2016 № 334 «Об утверждении Основных направлений государственной градостроительной политики Республики Беларусь на 2016-2020 годы» (рег. № 1/16621 от 6.09.2016)

Целью градостроительной политики определено дальнейшее совершенствование среды жизнедеятельности населения на основе комплексного и эффективного использования ресурсного потенциала административно-территориальных единиц и населенных пунктов, инновационных подходов и поэтапной реализации планов социально-экономического развития государства. На 2016–2020 гг. определены четыре основных направления градостроительной политики:

1) сбалансированное развитие административно-территориальных единиц и населенных пунктов на основе сохранения и укрепления устойчивых систем расселения;

2) комплексное развитие среды жизнедеятельности населения и обеспечение экологической безопасности населенных пунктов;

3) развитие транспортной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов;

4) гармоничное развитие архитектурно-планировочной структуры населенных пунктов с учетом сохранения и рационального использования историко-культурного наследия.

Предполагается, что градостроительная политика позволит решить имеющиеся градостроительные проблемы и эффективно регулировать вопросы:

– сбалансированного развития административно-территориальных единиц и населенных пунктов на основе сохранения и укрепления устойчивых систем расселения;

– комплексного развития среды жизнедеятельности населения и обеспечения экологической безопасности населенных пунктов;

– совершенствования системы региональных и городских транспортных коммуникаций;

– развития инженерной инфраструктуры населенных пунктов;

– гармоничного развития архитектурно-планировочной структуры населенных пунктов с учетом сохранения и рационального использования историко-культурного наследия.

Вступил в силу с 8.09.2016 г.

Указ Президента от 8.09.2016 № 335 «О реестре банковских гарантий» (рег. № 1/16626 от 9.09.2016)

Предусмотрено создание реестра банковских гарантий, который является информационной системой, содержащей информацию о банковских гарантиях, выданных банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь (далее – банки). Реестр будет содержать информацию:

– о банке, являющемся гарантом (наименование, юридический адрес и УНП);

– о принципале или иной инструктирующей стороне – физическом лице (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), наименование, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи этого документа и орган, его выдавший) либо юридическом лице (наименование, юридический адрес и УНП (если таковой имеется);

– о бенефициаре – физическом лице (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), наименование, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи этого документа и орган, его выдавший) либо юридическом лице (наименование, юридический адрес и УНП (если таковой имеется);

– о денежной сумме и валюте банковской гарантии;

– о сроке действия банковской гарантии и ее статусе.

Вступает в силу с 10.04.2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

От 2.09.2016 № 693 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 февраля 2015 г. № 72» (рег. № 5/42569 от 6.09.2016)

Некоторые изменения внесены в постановление Совмина от 4.02.2015 № 72 «О мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь».

Вступило в силу с 2.09.2016 г.

От 6.09.2016 № 702 «Вопросы Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь» (рег. № 5/42576 от 7.09.2016)

В целях реализации Указа Президента от 3.06.2016 № 188 «Об органах антимонопольного регулирования и торговли» Совмин утвердил Положение о Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. В нем, в частности, определено, что в систему Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) входят территориальные органы МАРТ с правами юридического лица согласно приложению, управления (отделы) торговли и услуг облисполкомов и Минского горисполкома, подчиненное МАРТ учреждение «Редакция журнала «Гермес» и ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», принадлежащие Республике Беларусь акции которого переданы в управление МАРТ. В структуру МАРТ входят главные управления, управления, отделы и секторы.

Среди задач МАРТ можно выделить следующие:

– проведение государственной политики в области противодействия монополистической деятельности и развития конкуренции, регулирование деятельности субъектов естественных монополий, ценообразования, торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, защиты прав потребителей, рекламы, государственных закупок товаров (работ, услуг);

– принятие мер по противодействию монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, по выявлению и пресечению нарушений законодательства в области противодействия монополистической деятельности и развития конкуренции, содействию развитию добросовестной конкуренции;

– разработка и осуществление совместно с республиканскими органами госуправления и иными государственными организациями, подчиненными Правительству, мероприятий по формированию внутреннего потребительского рынка, улучшению качества торгового и бытового обслуживания населения и оказания услуг общественного питания, по развитию рекламной деятельности с учетом национальных интересов Беларуси;

– координация выставочной и ярмарочной деятельности в Беларуси;

– осуществление в пределах своей компетенции контроля, государственного контроля (надзора).

Вступило в силу с 8.09.2016 г.

От 7.09.2016 № 703 «О некоторых вопросах производства табачных изделий в 2016 году» (рег. № 5/42579 от 8.09.2016)

Постановление Совмина от 2.12.2015 № 1003 «Об утверждении квот на производство в 2016 году табачных изделий, предназначенных для реализации на территории Республики Беларусь» признано утратившим силу.

Вступает в силу с 7.09.2016 г.

От 9.09.2016 № 709 «О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 февраля 2016 г. № 103» (рег. № 5/42585 от 9.09.2016)

Некоторые изменения внесены в постановление Совмина от 8.02.2016 № 103 «О кредитовании государственных программ и мероприятий в 2016 году».

Вступает в силу с 11.09.2016 г.

МИНЭКОНОМИКИ

Пост. от 22.08.2016 № 53 «О внесении изменений в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 31 августа 2005 г. № 158» (рег. № 8/31244 от 7.09.2016)

Изменения внесены в Правила по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов, утв. постановлением Минэкономики от 31.08.2005 № 158. В частности, установлено, что в состав бизнес-плана входят:

– титульный лист, содержание, описательная часть бизнес-плана, которые оформляются на бумажном носителе в виде сброшюрованной отдельной книги и идентичными по содержанию на электронном носителе (на оптическом диске или флеш- памяти) в виде файла в формате Microsoft Word;

– финансово-экономические расчеты проекта в соответствии с таблицами согласно приложению 4 или приложению 5 к Правилам, которые оформляются на бумажном носителе в виде сброшюрованной отдельной книги и идентичные по содержанию на электронном носителе (на оптическом диске или флеш-памяти) в виде файла в формате Microsoft Excel;

– копии документов, подтверждающих исходные данные по бизнес-плану, которые оформляются на бумажном носителе в виде сброшюрованных(ой) отдельных(ой) книг(и) и идентичные по содержанию на электронном носителе (на оптическом диске или флеш- памяти) в виде файла, содержащего графические образы бумажного носителя, в формате Portable Document Format.

При этом определено, что бизнес-план, включая все расчетные и подтверждающие документы, составляется на русском или белорусском языке. При этом документы, составленные на другом языке, могут включаться в бизнес-план, если они сопровождаются заверенным переводом на русский или белорусский язык.

Вступило в силу с 9.10.2016 г.