Новости законодательства (5.06.2017 – 9.06.2017)

Указ от 6.06.2017 № 202 «О ставке вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения» (рег. № 1/17101 от 8.06.2017)

Подробнее см. «ЭГ» № 43, с. 2.

Вступил в силу с 6.06.2017 г.

Указ от 6.06.2017 № 204 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь» (рег. № 1/17102 от 8.06.2017)

Подробнее см. «ЭГ» № 42, с. 2.

Основные положения вступают в силу с 10.09.2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

От 2.06.2017 № 414 «О лицензировании экспорта отдельных видов лесоматериалов и внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156» (рег. № 5/43788 от 5.06.2017)

Устанавливается, в частности, что экспорт из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС отдельных видов лесоматериалов, классифицируемых кодами 4407 91 150 0, 4407 91 310 0, 4407 91 390 0, 4407 91 900 0, 4407 93 100 0, 4407 93 910 0, 4407 93 990 0, 4407 95 100 0, 4407 95 910 0, 4407 95 990 0, 4407 99 100 0, 4407 99 400 0, 4407 99 900 9, 4409 29 920 0 единой ТН ВЭД ЕАЭС, происходящих с территории РБ, при помещении под таможенную процедуру экспорта осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с концерном «Беллесбумпром» в порядке, аналогичном установленному Правилами выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, предусмотренными приложением к Протоколу о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение № 7 к Договору о ЕАЭС от 29.05.2014), с учетом особенностей, установленных этим постановлением. Концерн «Беллесбумпром» согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт указанных лесоматериалов при наличии соглашения с организацией об условиях их поставок.

Подробнее см. статью на сайте neg.by «Экспорт древесины из Беларуси будет лицензироваться».

Основные положения вступают в силу с 7.09.2017 г. и действуют в течение 6 месяцев.

От 2.06.2017 № 416 «Об утверждении Положения о порядке финансирования в 2017 году расходов по оценке стоимости имущества, находящегося в республиканской собственности, за счет средств республиканского бюджета» (рег. № 5/43790 от 5.06.2017)

За счет средств республиканского бюджета производится оценка:

– имущества, находящегося в республиканской собственности, по решениям или поручениям Президента либо Правительства;

– принадлежащих Республике Беларусь акций, держателем которых является Госкомимущество, долей в уставных фондах хозобществ (товариществ), участником которых от имени государства выступает Госкомимущества, при определении их рыночной стоимости для установления в соответствии с законодательством начальной цены продажи, цены продажи этих акций (долей в уставных фондах).

Заказчиком оценки имущества выступает Госкомимущество, который заключает соответствующие гражданско-правовые договоры с исполнителями оценки. Оплата услуг по проведению оценки осуществляется Госкомимущества в установленном порядке.

Вступило в силу с 5.06.2017 г.

От 5.06.2017 № 421 «О внесении изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 ноября 2005 г. № 1217 и от 27 ма­рта 2007 г. № 381» (рег. № 5/43795 от 6.06.2017)

Изменения внесены в постановления Совмина:

– от 2.11.2005 № 1217 «Об утверждении перечня товаров с указанием кода единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности таможенного союза, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции, непищевому этиловому спирту, к которым применяются меры государственного регулирования их производства и оборота»;

– от 27.03.2007 № 381 «Об утверждении перечня товаров с указанием кода единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции и непищевому этиловому спирту и подлежащих обязательному сопровождению».

Вступило в силу с 8.06.2017 г.

От 6.06.2017 № 427 «О внесении изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 сентября 2008 г. № 1269 и от 1 апреля 2015 г. № 254» (рег. № 5/43801 от 7.06.2017)

Изменения внесены в Положение о государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники, утв. постановлением Совмина от 2.09.2008 № 1269, и Положение о порядке и условиях государственной регистрации (подтверждения государственной регистрации) лекарственных средств и фармацевтических субстанций, внесения изменений в регистрационное досье, утв. постановлением Совмина от 1.04.2015 № 254.

Вступает в силу с 15.07.2017 г.

От 6.06.2017 № 428 «О возмещении в 2017 году юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты, процентов за пользование банковскими кредитами» (рег. № 5/43802 от 7.06.2017)

Постановлено возместить в 2017 г. 7 юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты, за счет средств республиканского бюджета часть процентов, уплаченных в 2017 г. за пользование банковскими кредитами.

Подробнее см. статью на сайте neg.by «Возмещение процентов – главный козырь господдержки»

Вступило в силу с 9.06.2017 г.

От 7.06.2017 № 433 «О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 ноября 2012 г. № 1047» (рег. № 5/43811 от 9.06.2017)

Устанавливается, что размер повышения тарифного оклада главам администраций СЭЗ, за исключением главы администрации СЭЗ «Минск», увеличивается с 1 марта т.г. по 1 марта 2018 г. при выполнении показателей социально-экономического развития областей за предыдущий календарный год, установленных решениями облисполкомов, по привлечению прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) и темпу роста экспорта товаров – на 25 п.п.

Вступило в силу с 10.06.2017 г.

От 7.06.2017 № 436 «Об уточнении объемов финансирования строительства объектов Государственной инвестиционной программы на 2017 год» (рег. № 5/43814 от 9.06.2017)

Вступило в силу с 7.06.2017 г.

От 8.06.2017 № 437 «О внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» (рег. № 5/43820 от 9.06.2017)

Изменения внесены в:

– единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утв. постановлением Совмина от 17.02.2012 № 156;

– Положение о порядке принятия местными исполнительными и распорядительными органами некоторых решений в отношении капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, утв. постановлением Совмина от 29.08.2013 № 764.

Основные положения вступили в силу с 11.06.2017 г.

НАЦБАНК

Пост. от 31.05.2017 № 212 «О ставке рефинансирования Национального банка Рес­публики Беларусь» (рег. № 8/32092 от 5.06.2017)

Ставка рефинансирования Нацбанка установлена в размере 13% годовых.

Вступает в силу с 14.06.2017 г.

Пост. от 1.06.2017 № 218 «О при­знании утратившим силу постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 ок­тября 2011 г. № 478» (рег. № 8/32095 от 5.06.2017)

Подробнее см. «ЭГ» № 40, с. 2.

Вступило в силу с 7.06.2017 г.

МИНФИН И НАЦБАНК

Пост. от 24.05.2017 № 12/190 «О внесении дополнений и изменений в Инструкцию о порядке исполнения республиканского бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов по доходам» (рег. № 8/32117 от 9.06.2017)

Вносятся изменения в структуру новых 28-значных номеров Минфина и инспекций МНС, вводимых в связи с переходом на международную систему IBAN и новые банковские идентификационные коды (BIC).

Вступает в силу с 4.07.2017 г.

МЧС

Пост. от 30.05.2017 № 22 «О внесении дополнений и изменений в постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Рес­публики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 6» (рег. № 8/32097 от 5.06.2017)

Многочисленные изменения и дополнения внесены в Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь, утв. постановлением МЧС от 2.02.2009 № 6.

Вступает в силу с 1.07.2017 г.

ГТК

Пост. от 7.04.2017 № 7 «О внесении изменений и дополнений в постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 1 октября 2014 г. № 51» (рег. № 8/32119 от 9.06.2017)

Изменения и дополнения внесены в постановление ГТК от 1.10.2014 № 51 «О некоторых вопросах перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза в Республике Беларусь транспортных средств для личного пользования».

Вступает в силу с 21.06.2017 г.

Обратите внимание!

16.06.2017 вступает в силу постановление Совмина от 10.03.2017 № 192 «О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2011 г. № 1030», которым в перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками, включаются жидкости для использования в электронных системах курения.

18.06.2017 вступает в силу решение Коллегии ЕЭК от 16.05.2017 № 54 «О внесении изменений в некоторые решения Коллегии Евразийской экономической комиссии». В частности, изменения вносятся в перечень продукции (изделий), в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности продукции, пред­назначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), утв. Решением Коллегии ЕЭК от 5.03.2013 № 28, а также решения Коллегии ЕЭК:

– от 24.04.2013 № 91 «Об утверждении перечня продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением таможенному органу документа об оценке (под­тверждении) соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)»;

– от 24.04.2013 № 92 «Об утверждении перечня продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011)»;

– от 16.01.2014 № 2 «Об утверждении перечня продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)»;

– от 18.03.2014 № 44 «Об утверждении перечня продукции (изделий), в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается пред­ставлением документа об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012)»;

– от 26.05.2014 № 76 «Об утверждении перечня продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «Тех­нический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011) или сведений о таком документе».