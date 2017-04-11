НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (3.04.2017 – 7.04.2017)

ДЕКРЕТЫ И УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Указ Президента от 6.04.2017 № 108 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь» (рег. № 1/16997 от 7.04.2017)

Внесены изменения в порядок назначения (утверждения, освобождения) и согласования назначения (освобождения) Президентом Республики Беларусь на некоторые должности, включенные в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, утв. Указом Президента от 8.11.2001 № 645, а также в указы Президента:

– от 13.06.2001 № 320 «Об утверждении Устава Национального банка Республики Беларусь»;

– от 5.07.2002 № 361 «О заключении контрактов с некоторыми лицами, назначаемыми на должности и освобождаемыми от должностей Президентом Республики Беларусь»;

– от 3.11.2005 № 520 «О совершенствовании правового регулирования отдельных отношений в экономической сфере»;

– от 2.04.2013 № 141 «О некоторых вопросах учреждения образования «Полесский государственный университет».

Основные положения вступают в силу с 9.07.2017 г.

Указ Президента от 6.04.2017 № 109 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь по вопросам лизинговой деятельности» (рег. № 1/16998 от 7.04.2017)

Изменения, позволяющие приобретать жилье в лизинг, вносятся в Указ Президента от 25.02.2014 № 99 «О вопросах регулирования лизинговой деятельности». Кроме того, вносятся корректировки в Указ Президента от 7.09.2007 № 413 «О совершенствовании системы учета граждан по месту жительства и месту пребывания» и Положение об учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и о порядке предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, утв. Указом Президента от 16.12.2013 № 563.

Подробнее см. с. 3 этого номера.

Основные положения вступают в силу с 9.10.2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

От 3.04.2017 № 245 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 марта 2015 г. № 152» (рег. № 5/43539 от 5.04.2017)

Изменения и дополнения внесены в Положение о порядке выдачи разрешений на специальное водопользование, внесения в них изменений и (или) дополнений, продления срока, прекращения их действия и выдачи дубликатов, а также Положение о порядке ведения государственного водного кадастра и использования его данных, утв. постановлением Совмина от 2.03.2015 № 152 «О некоторых мерах по реализации Водного кодекса Республики Беларусь».

Вступает в силу с 26.04.2017 г.

От 3.04.2017 № 246 «О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь» (рег. № 5/43540 от 5.04.2017)

Изменения и дополнения, связанные с вопросами вынужденной миграции, внесены, в том числе в:

– Правила оказания услуг почтовой связи общего пользования, утв. постановлением Совмина от 7.09.2004 № 1111;

– Правила бытового обслуживания потребителей, утв. постановлением Сов­мина от 14.12.2004 № 1590;

– Положение о порядке регистрации актов гражданского состояния и выдачи документов и (или) справок органами, регистрирующими акты гражданского со­стояния, утв. постановлением Совмина от 14.12.2005 № 1454;

– Правила пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь, утв. постановлением Сов­мина от 20.01.2006 № 73;

– Положение о порядке осуществления высылки иностранных граждан и лиц без гражданства из Республики Беларусь, утв. постановлением Совмина от 3.02.2006 № 146;

– Правила гостиничного обслуживания в Республике Беларусь, утв. постановлением Совмина от 7.04.2006 № 471;

– Положение о порядке функционирования единой государственной системы регистрации и учета правонарушений, утв. постановлением Совмина от 20.07.2006 № 909;

– Правила автомобильных перевозок пассажиров, утв. постановлением Совмина от 30.06.2008 № 972;

– постановление Совмина от 18.11.2008 № 1740 «О некоторых вопросах документирования населения Республики Беларусь»;

– Правила скупки у физических лиц драгоценных металлов и драгоценных камней в изделиях и ломе, утв. постановлением Совмина от 12.09.2011 № 1211;

– постановление Совмина от 30.12.2012 № 1256 «О некоторых вопросах выдачи и свидетельствования копий документов, касающихся прав и (или) законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц»;

– Правила создания и функционирования рынков, утв. постановлением Совмина от 16.07.2014 № 686;

– Правила оказания курьерских услуг, утв. постановлением Совмина от 7.08.2014 № 767, и др.

Основные положения вступают в силу с 1.07.2017 г.

От 3.04.2017 № 242 «О внесении изменений и дополнения в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2016 г. № 196 и от 29 декабря 2016 г. № 1102 и компенсации потерь открытому акционерному об­ществу «Белагропромбанк» от предоставления кредитов» (рег. № 5/43542 от 5.04.2017)

В частности, изменения и дополнения внесены в:

– приложение 3 к Государственной программе развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, утв. постановлением Совмина от 11.03.2016 № 196;

– постановление Совмина от 29.12.2016 № 1102 «О кредитовании государственных программ и мероприятий в 2017 году».

Вступило в силу с 3.04.2017 г.

От 3.04.2017 № 247 «О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229» (рег. № 5/43543 от 5.04.2017)

Подробнее см. «ЭГ» № 27, с. 2.

Вступило в силу с 7.04.2017 г.

От 6.04.2017 № 254 «О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2012 г. № 274» (рег. № 5/43553 от 7.04.2017)

Согласно новой редакции п. 13 Положения о порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи (гражданина) для предоставления государственной адресной социальной помощи, утв. постановлением Совмина от 28.03.2012 № 274 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 19 января 2012 г. № 41», доходы от осуществления предпринимательской деятельности включаются в среднедушевой доход семьи (гражданина) на основании сведений, представляемых самостоятельно лицами, осуществляющими такую деятельность, и заверенных их подписью.

Вступило в силу с 9.04.2017 г.

НАЦБАНК

От 29.03.2017 № 121 «О ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь» (рег. № 8/31936 от 5.04.2017)

Ставка рефинансирования Нацбанка установлена в размере 14% годовых.

Подробнее см. «ЭГ» № 25, с. 2.

Вступает в силу с 19.04.2017 г.

МИНФИН

Пост. от 20.03.2017 № 7 «О внесении дополнений в некоторые постановления Министерства финансов Республики Беларусь» (рег. № 8/31930 от 4.04.2017)

Изменения внесены в:

– Инструкцию о порядке выполнения (оказания) пробирных работ (услуг) и взимания платы за эти работы (услуги), утв. постановлением Минфина от 30.06.2014 № 47;

– приложение к постановлению Минфина от 30.09.2014 № 62 «Об установлении знаков государственных пробирных клейм Республики Беларусь».

Вступило в силу с 6.04.2017 г.

МАРТ

Пост. от 6.03.2017 № 18 «О признании утратившим силу приказа Министерства торговли Республики Беларусь от 6 сентября 1999 г. № 88» (рег. № 8/31933 от 5.04.2017)

Признан утратившим силу приказ Минторга от 6.09.1999 № 88 «О некоторых мерах по усилению государственного регулирования производства и оборота алкогольной продукции».

Вступило в силу с 7.04.2017 г.

МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ

Пост. от 22.03.2017 № 22 «О внесении изменений в постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 5 октября 2010 г. № 140» (рег. № 8/31925 от 4.04.2017)

Изменения внесены в постановление Минтруда и соцзащиты от 5.10.2010 № 140 «Об установлении типовых форм справок и разрешения», в т.ч. в новой редакции изложены формы справок:

– о размере пенсии;

– о размере (неполучении) пособия по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста;

– о размере повременных платежей в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физического лица, не связанного с исполнением им трудовых обязанностей, назначенных в связи с ликвидацией юридического лица или прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, ответственных за вред, вследствие признания их экономически несостоятельными (банкротами);

– о размере ежемесячного денежного содержания.

Вступает в силу с 26.04.2017 г.

Пост. от 30.09.2016 № 50 «О некоторых вопросах, связанных с альтернативной службой» (рег. № 8/31937 от 5.04.2017)

Утверждена Инструкция о порядке проведения расследования несчастных случаев, произошедших при прохождении гражданами альтернативной службы, и составления мотивированного заключения. Установлена форма справки об обстоятельствах получения гражданином, проходящим альтернативную службу, увечья (ранения, травмы, контузии), а также о наличии (отсутствии) причинной связи увечья (ранения, травмы, контузии) с исполнением обязанностей альтернативной службы.

Вступило в силу с 8.04.2017 г.

МИНСЕЛЬХОЗПРОД

Пост. от 22.03.2017 № 26 «Об установлении на 2017 год размеров удешевления части стоимости семян сельскохозяйственных растений, а также перечней и объемов семян сельскохозяйственных растений, часть стоимости которых подлежит удешевлению» (рег. № 8/31941 от 6.04.2017)

Вступило в силу с 9.04.2017 г.

МИНЖИЛКОМХОЗ

Пост. от 17.03.2017 № 5 «О внесении дополнения в постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 16 сентября 2016 г. № 24» (рег. № 8/31921 от 3.04.2017)

Дополнение внесено в Инструкцию о порядке возмещения расходов организаций, связанных с выполнением функций по предоставлению безналичных жилищных субсидий, утв. постановлением Минжилкомхоза от 16.09.2016 № 24.

Вступило в силу с 6.04.2017 г.