Новости законодательства (30.10.2017 – 10.11.2017)

От 30.10.2017 № 806 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 1932» (рег. № 5/44354 от 1.11.2017)

Установлены новые ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, вывозимые с территории Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Вступило в силу с 1.11.2017 г.

От 30.10.2017 № 808 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 2014 г. № 548» (рег. № 5/44356 от 1.11.2017)

Внесены изменения в Положение о государственном пробирном надзоре в Республике Беларусь, утв. постановлением Совмина от 6.06.2014 № 548.

Вступило в силу с 3.11.2017 г.

От 30.10.2017 № 802 «О неначислении амортизации по основным средствам и нематериальным активам в 2018 и последующих годах» (рег. № 5/44360 от 2.11.2017)

Подробнее см. «ЭГ» № 84, с. 14.

Вступило в силу со 2.11.2017 г.

От 1.11.2017 № 813 «О внесении изменений и дополнения в постановления Совета Министров Республики Беларусь» (рег. № 5/44364 от 2.11.2017)

Изменения внесены в Государственную про­грамму развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, утв. постановлением Совмина от 11.03.2016 № 196, в приложение к постановлению Совмина от 23.01.2017 № 62 «О финансировании в 2017 году мероприятий под­программ Государственной программы раз­вития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016– 2020 годы», а также в некоторые другие нормативные акты, связанные с данной госпрограммой.

Вступило в силу с 6.11.2017 г.

От 1.11.2017 № 819 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 августа 2013 г. № 721» (рег. № 5/44368 от 2.11.2017)

Изменения внесены в постановление Совмина от 15.08.2013 № 721 «О согласовании перечней хозяйственных обществ, в отношении акций (долей в уставных фондах) которых облисполкомы, Минский горисполком имеют преимущественное право на приобретение в собственность».

Подробнее см. «ЭГ» № 84, с. 2.

Вступило в силу со 2.11.2017 г.

От 1.11.2017 № 820 «О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2011 г. № 1394» (рег. № 5/44370 от 2.11.2017)

Изменения, связанные с порядком расчетов за электроэнергию промышленными и приравненными к ним абонентами, внесены в Правила электроснабжения, утв. постановлением Совмина от 17.10.2011 № 1394.

Подробнее см. «ЭГ» № 84, с. 16.

Вступает в силу с 1.12.2017 г.

От 4.11.2017 № 828 «О формировании государственного целевого бюджетного фонда национального развития в 2017 году» (рег. № 5/44379 от 9.11.2017)

Подробнее см. с. 2 этого номера «ЭГ».

Вступило в силу с 11.11.2017 г.

От 4.11.2017 № 829 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2016 г. № 1102» (рег. № 5/44380 от 9.11.2017)

В новой редакции изложены общие направления и лимиты директивного кредитования государственных программ и мероприятий в 2017 году, утв. постановлением Совмина от 29.12.2016 № 1102 «О кредитовании государственных про­грамм и мероприятий в 2017 году».

Вступило в силу с 11.11.2017 г.

От 4.11.2017 № 830/12 (совместное с Нацбанком) «О введении в действие на территории Республики Беларусь Международных стандартов финансовой отчетности и их Разъяснений, принимаемых Фондом Международных стан­дартов финансовой отчетности» (рег. № 5/44381 от 9.11.2017)

С 1 января 2018 г. на территории Беларуси вводятся в действие в качестве ТНПА:

– Разъяснение КРМФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте и предварительная оплата»;

– документ МСФО «Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» вместе с МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 4)»;

– документ МСФО «Переводы инвестиционной недвижимости из категории в категорию» (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 40)»;

– документ МСФО «Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2014–2016 гг.».

Вступило в силу с 9.11.2017 г.

От 4.11.2017 № 831 «О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2005 г. № 285» (рег. № 5/44382 от 9.11.2017)

Правительство расширило перечень мест реализации организациями, индивидуальными пред­принимателями товаров, выполнения работ, оказания услуг, в которых ведется книга замечаний и предложений, утв. постановлением Совмина от 16.03.2005 № 285.

В указанный перечень дополнительно включены места предоставления микрозаймов (заключения договоров микрозайма) и осуществления лизинговой деятельности.

Вступает в силу с 11.02.2018 г.

От 4.11.2017 № 833 «О функционировании Государственной системы каталогизации продукции» (рег. № 5/44384 от 9.11.2017)

Утверждено Положение о Государственной системе каталогизации продукции и порядке ее функционирования.

Государственный каталог продукции – это государственный информационный ресурс, формируемый в результате функционирования Государственной системы каталогизации продукции, содержащий систематизированные сведения о видах продукции и технических требованиях к ней, а также о ее изготовителях. Информационный ресурс, формируемый в результате функционирования Государственной системы каталогизации продукции, является республиканским государственным информационным ресурсом, содержащим базовую информацию о продукции, производимой в Беларуси и ввозимой на ее территорию.

Источником информации о продукции является каталожный лист продукции, заполняемый изготовителем (поставщиком) продукции и предоставляемый в БелГИСС. Форма каталожного листа продукции устанавливается Государственным комитетом по стандартизации.

На основании информации, предоставленной изготовителем (поставщиком) продукции, БелГИСС осуществляется каталогизация продукции, предусматривающая: присвоение продукции стандартного наименования; описание продукции с помощью определенного набора характеристик; систематизацию сведений о продукции согласно общегосударственным классификаторам Республики Беларусь и иным классификаторам; присвоение каждому виду продукции учетного номера (каталожного кода); идентификацию изготовителя (поставщика) продукции.

Полнота и достоверность сведений о продукции, указанных в каталожном листе продукции, обеспечиваются изготовителем (поставщиком) продукции.

Оплата работ по каталогизации продукции осуществляется ее изготовителем (поставщиком) на основании договора, заключенного с БелГИСС.

По результатам каталогизации формируется государственный каталог продукции. Порядок каталогизации и формирования такого каталога определяется Госстандартом.

Доступ к информации из каталога на официальном сайте Государственной системы каталогизации продукции в Интернете обеспечивается на безвозмездной основе.

Вступает в силу с 11.02.2018 г.

От 4.11.2017 № 834 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» (рег. № 5/44387 от 9.11.2017)

Изменения и дополнения внесены в:

– Положение о государственном заказчике по строительству жилых домов для граждан, осуществляющих строительство жилых помещений с государственной поддержкой, утв. постановлением Совмина от 20.02.2007 № 224;

– Положение о порядке возврата денежных средств при прекращении участия в долевом строительстве, прекращении членства в организации застройщиков, расторжении договоров купли-продажи жилых помещений, построенных по государственному заказу, утв. постановлением Совмина от 8.01.2014 № 6;

– Положение о случаях и порядке замены застройщика при неисполнении (нарушении) застройщиком обязательств по созданию объекта строительства, утв. постановлением Совмина от 10.01.2014 № 1056, и др.

Вступило в силу с 11.11.2017 г.

НАЦБАНК

Пост. от 13.10.2017 № 413 «Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета, бух­галтерской (финансовой) отчетности 17 «Аренда» (НСФО 17)» (рег. № 8/32509 от 3.11.2017)

Для применения в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» вводится Национальный стандарт бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности 17 «Аренда» (НСФО 17). В нем определена классификация аренды, установлены принципы признания и оценки в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности активов, обязательств, доходов, расходов, вытекающих из договоров аренды. Стандарт применяется в отношении всех договоров аренды, заключенных банками и действующих по состоянию на 1 января 2018 г., за исключением договоров финансовой аренды (лизинга), заключенных с юрлицами.

Вступает в силу с 1.01.2018 г.

Пост. от 16.10.2017 № 414 «О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 августа 2013 г. № 506» (рег. № 8/32511 от 4.11.2017)

Многочисленные изменения внесены в постановление Правления Нацбанка от 29.08.2013 № 506 «Об установлении Плана счетов бухгалтерского учета в банках и небанковских кредитно-­финансовых организациях Республики Беларусь и утверждении Инструкции о порядке применения Плана счетов бухгалтерского учета в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь».

Вступает в силу с 1.01.2018 г.

МИНЭКОНОМИКИ

Пост. от 23.10.2017 № 25 «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 20 июня 2016 г. № 42» (рег. № 8/32503 от 1.11.2017)

В справку об основных экономических показателях, которая прилагается к ходатайству, составляемому для полного или частичного освобождения от административного взыскания и (или) уплаты пеней, включены сведения о задолженности по кредитам и займам, а также о просроченной задолженности по кредитам и займам.

Вступило в силу с 3.11.2017 г.

МИНФИН

Пост. от 24.10.2017 № 36 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь» (рег. № 8/32504 от 2.11.2017)

Признано утратившим силу постановление Минфина от 26.11.2010 № 138 «Об утверждении Инструкции о порядке оформления транспортных документов и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Министерства финансов Республики Беларусь», которым были определены формы путевого листа и заказа-­поручения, а также порядок их оформления.

Вступает в силу с 23.01.2018 г.

МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ

Пост. от 27.10.2017 № 63 «О внесении изменения и дополнения в постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 октября 2003 г. № 135» (рег. № 8/32502 от 1.11.2017)

Внесено уточнение в квалификационный справочник «Государственные должности государственных служащих», утв. постановлением Мин­труда и соцзащиты от 24.10.2003 № 135, согласно которому при введении в госоргане отдельной государственной должности (без создания структурного подразделения) в целях правового обеспечения выполнения функций госоргана и соблюдения законности его деятельности применяется наименование государственной должности «Главный юрисконсульт».

Вступило в силу с 1.11.2017 г.

Пост. от 4.11.2017 № 66 «О внесении изменений в некоторые постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь» (рег. № 8/32517 от 8.11.2017)

С 1 октября на 1 декабря 2018 г. перенесен срок вступления в силу постановлений Минтруда и соцзащиты от 24.08.2017 № 42 «Об оплате труда работников аппарата государственных организаций, подчиненных министерствам Республики Беларусь, областным и Минскому городскому исполнительным комитетам» и № 43 «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27 мая 2004 г. № 62».

Вступило в силу с 10.11.2017 г. и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 октября 2017 г.

МАРТ

Пост. от 20.10.2017 № 57 «Об утверждении Инструкции по оценке выполнения нормативов государственных социальных стандартов в области торговли и общественного питания» (рег. № 8/32499 от 31.10.2017)

Вступило в силу со 2.11.2017 г.