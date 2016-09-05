Новости законодательства (29.08.2016 – 02.09.2016)

ДЕКРЕТЫ И УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Указ Президента от 20.08.2016 № 322 «О предоставлении безналичных жилищных субсидий» (рег. № 1/16610 от 30.08.2016)

Установлено, что безналичные жилищные субсидии являются формой государственной поддержки граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших разрешение на постоянное проживание в Беларуси и вид на жительство в Беларуси, для частичной оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) по техобслуживанию, капремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению (канализации), газо-, электро- и теплоснабжению, снабжению сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных или резервуарных установок, техобслуживанию лифта, обращению с твердыми коммунальными отходами, а также возмещения расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих ЖКУ, на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, в том числе лифтов, в многоквартирном жилом доме, в жилых помещениях государственного и частного жилфонда и предоставляются на основе выявительного или заявительного принципа. Указом утверждено Положение о порядке предоставления безналичных жилищных субсидий.

Часть положений Указа вступили в силу с 1.09.2016 г., остальные – с 1.10.2016 г.

Указ Президента от 1.09.2016 № 326 «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь» (рег. № 1/16614 от 2.09.2016)

Корректировке подверглись Указ Президента от 13.10.2006 № 615 «Об оценочной деятельности в Республике Беларусь», а также утвержденное им Положении об оценке стоимости объектов гражданских прав в Республике Беларусь. В частности, устанавливается, что действие Указа № 615 не распространяется на оценку имущества, изъятого, арестованного, а также конфискованного по приговору (постановлению) суда либо обращенного в доход государства иным способом, имущества, на которое обращается взыскание в счет неисполненного налогового обязательства, неуплаченных пеней, и имущества, освобожденного от ареста органом, ведущим уголовный процесс, за исключением определения рыночной стоимости этого имущества экспертом-оценщиком в соответствии с законодательством, регулирующим отношения, связанные с учетом, хранением, оценкой, реализацией, иным использованием такого имущества.

Основные положения Указа № 326 вступают в силу с 4.03.2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

От 24.08.2016 № 671 «О некоторых вопросах хранения и уничтожения пиротехнических и ртутьсодержащих изделий, других опасных веществ» (рег. № 5/42537 от 29.08.2016)

Постановлением утверждено Положение о порядке, способах и местах уничтожения пиротехнических и ртутьсодержащих изделий, других опасных веществ. Определено, что решение об уничтожении имущества принимается в порядке, установленном главой 9 Положения о порядке учета, хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства, утв. Указом Президента от 19.02.2016 № 63 «О совершенствовании работы с имуществом, изъятым, арестованным или обращенным в доход государства». Уничтожение пиротехнических изделий производится организациями, перечень которых устанавливается МЧС, а ртутьсодержащих изделий – организациями, перечень которых устанавливается Минприроды.

Вступило в силу с 27.08.2016 г.

От 26.08.2016 № 677 «О проведении работ по проверке изъятого, арестованного или обращенного в доход государства имущества на качество и безопасность» (рег. № 5/42539 от 30.08.2016)

Постановлением утверждены:

– Положение о порядке проведения работ по проверке изъятого, арестованного или обращенного в доход государства имущества на качество и безопасность;

– перечень органов и учреждений, осуществляющих проведение работ по проверке изъятого, арестованного или обращенного в доход государства имущества на качество и безопасность;

– перечень изъятого, арестованного или обращенного в доход государства имущества, подлежащего проверке на качество и безопасность.

Определено, в частности, что в целях проверки имущества на качество и безопасность уполномоченным органом, осуществляющим изъятие, арест имущества в соответствии с законодательными актами и (или) ведущим учет имущества, обеспечивается представление в организации заявки на проведение работ по проверке имущества на качество и безопасность. Заявка, направленная уполномоченным органом, оформляется в произвольной форме с указанием идентификационных характеристик имущества, названных в п. 5 Положения о порядке учета, хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства, утв. Указом Президента от 19.02.2016 № 63. К заявке могут прилагаться документы, подтверждающие происхождение имущества и его качество (при их наличии).

Вступило в силу с 27.08.2016 г.

От 26.08.2016 № 681/21 (совместное с Нацбанком) «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, функционирования реестра движимого имущества, обремененного залогом, и доступа к нему» (рег. № 5/42542 от 30.08.2016)

Подробнее см. ЭГ № 67, с. 13.

Вступило в силу с 1.09.2016 г.

От 26.08.2016 № 682 «О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 мая 2009 г. № 572» (рег. № 5/42543 от 30.08.2016)

Перечень финансируемых за счет внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии Правительства РБ, инвестиционных проектов и предназначенных для реализации таких проектов технологического оборудования и запасных частей к нему, которые при ввозе на территорию Беларуси освобождаются от таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость, утв. постановлением Совмина от 4.05.2009 № 572, дополнен многочисленными позициями (в основном, за счет предприятий лесного хозяйства).

Вступило в силу с 26.08.2016 г.

От 29.08.2016 № 684 «Об утверждении Положения о порядке возмещения в республиканский бюджет средств, затраченных государством на подготовку клинического ординатора очной формы подготовки» (рег. № 5/42544 от 30.08.2016)

Вступило в силу с 1.09.2016 г.

От 26.08.2016 № 683 «О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г. № 131» (рег. № 5/42547 от 30.08.2016)

К органам государственного энергетического и газового надзора, определенным в п. 5 приложения к постановлению Совмина от 1.02.2010 № 131 «Об органах, уполномоченных на осуществление контроля (надзора)», отнесены:

– Минэнергетики;

– государственное ПО электроэнергетики «Белэнерго»;

– государственное ПО по топливу и газификации «Белтопгаз»;

– РУП электроэнергетики «Брестэнерго», «Витебскэнерго», «Гомельэнерго», «Гродноэнерго», «Минскэнерго» и «Могилевэнерго»;

– производственные РУП «Брестоблгаз», «Витебскоблгаз», «Гроднооблгаз», «Мингаз», «Минскоблгаз» и «Могилевоблгаз»;

– РПУП «Гомельоблгаз».

Вступило в силу с 30.08.2016 г.

От 30.08.2016 № 688 «О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2014 г. № 818» (рег. № 5/425534 от 31.08.2016)

Установлены надбавки за наличие квалификационных категорий учителей педагогам дополнительного образования в учреждениях общего среднего образования при оказании ими платных услуг по реализации образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи.

Вступило в силу с 3.09.2016 г.

От 30.08.2016 № 689 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 1932» (рег. № 5/42554 от 31.08.2016)

В новой редакции изложены ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые с территории Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС, определенные в приложении к постановлению Совмина от 31.12.2010 № 1932. Ставка экспортной пошлины на сырую нефть снижена с 90,1 USD до 80 USD за 1 тонну. Пошлина на прямогонный бензин снизилась с 63,9 USD до 56,8 USD за 1 тонну, на товарные бензины – с 54,9 USD до 48,8 USD за 1 тонну, на легкие, средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – с 36 USD до 32 USD за 1 тонну. В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 августа и также были снижены.​

Вступило в силу с 1.09.2016 г.

НАЦБАНК

Пост. от 9.08.2016 № 432 «О внесении дополнений и изменений в Правила осуществления лизинговой деятельности» (рег. № 8/31225 от 29.08.2016)

Подробнее см. «ЭГ» № 67, «Информбанк», с. 9/12.

Вступило в силу с 31.08.2016 г.

Пост. от 17.08.2016 № 446 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 апреля 2011 г. № 151» (рег. № 8/31226 от 29.08.2016)

Корректировке подверглось постановление Правления Нацбанка от 26.04.2011 № 151 «О наделении должностных лиц Национального банка Республики Беларусь полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях, подготовку к рассмотрению и рассмотрение дел об административных правонарушениях».

Вступило в силу с 1.09.2016 г.

МИНФИН

Пост. от 30.06.2016 № 58 «Об установлении форм товарно-транспортной накладной, товарной накладной и утверждении Инструкции о порядке заполнения товарно-транспортной накладной, товарной накладной, внесении дополнений и изменения в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 22 апреля 2011 г. № 23» (рег. № 8/31227 от 29.08.2016)

Подробнее см. «ЭГ» № 67, Информбанк, с. 2-6.

Вступило в силу с 2.09.2016 г.

МИНСЕЛЬХОЗПРОД

Пост. от 15.08.2016 № 26 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий и признании утратившим силу постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 21 марта 2016 г. № 11» (рег. № 8/31234 от 30.08.2016)

Инструкция определяет порядок проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий заказчиками государственных программ (подпрограмм), ответственным заказчиком которых является Минсельхозпром, если иной порядок выбора исполнителей мероприятий не установлен законодательством. Предметом конкурса является право на заключение договора на реализацию мероприятия. Определено, в частности, что конкурс является открытым и представляет собой форму тендера, выигравшим который признается участник, конкурсное предложение которого конкурсной комиссией признано лучшим для заключения договора на реализацию мероприятия по сравнению с конкурсными предложениями других участников. В конкурсе могут участвовать юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Вступило в силу с 3.09.2016 г.

МЧС

Пост. от 12.07.2016 № 36 «Об утверждении Инструкции о порядке технического расследования причин аварий и инцидентов, а также их учета» (рег. № 8/31230 от 29.08.2016)

Инструкция устанавливает порядок технического расследования причин аварий и инцидентов, произошедших на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, а также порядок учета таких аварий и инцидентов. Определено, в частности, что расследование причин аварий проводится специальной комиссией, состав которой формируется в соответствии с ч. 4–6 ст. 34 Закона «О промышленной безопасности». По итогам проведения расследования специальная комиссия в срок не позднее 15 рабочих дней с даты ее создания составляет акт технического расследования причин аварии и готовит иную информацию (материалы) по техническому расследованию причин аварии.

Вступило в силу с 1.09.2016 г.