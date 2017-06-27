Новости законодательства (19.06.2017 – 23.06.2017)

ДЕКРЕТЫ И УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Указ Президента от 15.06.2017 № 211 «О совершенствовании порядка предоставления государственной адресной социальной помощи» (рег. № 1/17111 от 19.06.2017)

Устанавливается, что обеспечение техническими средствами социальной реабилитации детей в возрасте до 18 лет, не признанных инвалидами, но нуждающихся по медицинским показаниям в технических средствах социальной реабилитации, а также инвалидов III группы, кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства, осуществляется в соответствии с Государственным реестром (перечнем) технических средств социальной реабилитации в порядке и на условиях, определяемых Совмином.

Кроме того, вносятся изменения в:

– перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утв. Указом Президента от 26.04.2010 № 200;

– Указ Президента от 19.01.2012 № 41 «О государственной адресной социальной помощи» и в Положение о порядке предоставления государственной адресной социальной помощи, утв. этим Указом.

Основные положения вступают в силу с 1.07.2017 г.

Указ Президента от 16.06.2017 № 212 «Об открытии специальных счетов» (рег. № 1/17112 от 19.06.2017)

ОАО «Белвторчермет» и «Белцветмет», ПУП «Брествторчермет», «Витебсквторчермет», «Гро­д­новторчермет», «Гомельвторчермет» и «Могилеввторчермет» предписано обеспечить открытие специальных счетов в банках для аккумулирования денежных средств в белорусских рублях и направления их на закупку лома и отходов черных и цветных металлов у населения (граждан). ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» поручено по заявкам организаций в рамках их договорных отношений с БМЗ обеспечивать по­ступление денежных средств на спецсчета в размере, необходимом для закупки металлолома у населения (граждан).

Спецcчета открываются банками независимо от наличия у банков решений (постановлений) о приостановлении операций по иным счетам организаций, постановлений (определений) о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах организаций, принятых (вынесенных) уполномоченным органом (долж­ностным лицом). Обращение взыскания по исполнительным и иным документам на денежные средства, размещенные на спецсчетах, не производится, арест на указанные денежные средства не налагается, приостановление операций по данным спецсчетам не осуществляется.

Вступил в силу с 21.06.2017 г.

ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Закон от 19.06.2017 № 31-З «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О социальном обслуживании» (рег. № 2/2469 от 22.06.2017)

Подробнее см. с. 16 этого номера «ЭГ».

Вступает в силу с 25.12.2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

От 15.06.2017 № 457 «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке назначения и выплаты пособия по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста» (рег. № 5/43851 от 21.06.2017)

Пособие назначается со дня обращения за ним лица, осуществляющего уход, в управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета, управление (отдел) социальной защиты мест­ной администрации района в городе по месту жительства (месту пребывания) нетрудоспособного гражданина с заявлением о назначении (возобновлении выплаты) пособия по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, и документами, указанными в п. 2.38 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утв. Указом Президента от 26.04.2010 № 200. Пособие назначается на период ухода за нетрудоспособным гражданином. В случае осуществления ухода за двумя и более нетрудоспособными гражданами заявление подается по выбору лица, осуществляющего уход, в орган по труду, занятости и социальной защите по месту жительства (месту пребывания) одного из нетрудоспособных граждан.

Вступает в силу с 15.07.2017 г.

НАЦБАНК

Пост. от 6.06.2017 № 223 «О внесении дополнений и изменения в Инструкцию о порядке составления и представления банками отчетности 1044 «О целевом использовании иностранной безвозмездной помощи в виде денежных средств» и информации о получении физическими лицами денежных средств, поступивших из-за рубежа» (рег. № 8/32148 от 22.06.2017)

Вступило в силу с 24.06.2017 г.

Пост. от 20.06.2017 № 245 «О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 октября 2011 г. № 473» (рег. № 8/32161 от 22.06.2017)

Норматив обязательных резервов, депонируемых в Нацбанке (резервных требований) от привлеченных средств в иностранной валюте, увеличивается с 11 до 15%.

Вступает в силу с 1.07.2017 г.

МАРТ

Пост. от 19.05.2017 № 26 «Об определении порядка индексации цен на природный газ и тарифов на электрическую и тепловую энергию» (рег. № 8/32152 от 22.06.2017)

Вступает в силу с 1.07.2017 г.

МИНПРИРОДЫ

Пост. от 26.05.2017 № 16 «О некоторых вопросах нормирования сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод» (рег. № 8/32141 от 19.06.2017)

Установлен перечень нормируемых загрязняющих веществ в составе сточных вод и утверждена Инструкция о порядке установления нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод.

Нормативы (временные нормативы) сброса устанавливаются для юрлиц и ИП, осуществляющих в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектной документацией сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, в т.ч. через каналы мелиоративных систем. Нормативы (временные нормативы) сбросов устанавливаются на каждом выпуске сточных вод для загрязняющих веществ, включенных в перечень нормируемых загрязняющих веществ в составе сточных вод. Временные нормативы сбросов устанавливаются на период проведения реконструкции, модернизации, капитального ремонта очист­ных сооружений сточных вод, а также пусконаладочных работ или выхода их на проектную мощность.

Нормативы (временные нормативы) сбросов устанавливаются территориальными органами Минприроды:

– в разрешениях на специальное водопользование, выдаваемых в соответствии с Положением о порядке выдачи разрешений на специальное водопользование, внесения в них изменений и (или) дополнений, продления срока, прекращения их действия и выдачи дубликатов, утв. постановлением Совмина от 2.03.2015 № 152;

– в комплексных природоохранных разрешениях, выдаваемых в соответствии с Положением о порядке выдачи комплексных природоохранных разрешений, утв. постановлением Совмина от 12.12.2011 № 1677.

Требования к расчету нормативов (временных нормативов) сбросов устанавливаются ТНПА.

Вступает в силу с 22.09.2017 г.

ГОСКОМСТАНДАРТ

Пост. от 26.05.2017 № 41 «Об утверждении Правил ведения реестра Национальной системы аккредитации Республики Беларусь» (рег. № 8/32143 от 19.06.2017)

Реестр Национальной системы аккредитации (НСА) является информационным ресурсом и ведется в электронном виде с применением автоматизированной системы путем внесения реестровых записей. Реестр НСА является официальным и общедоступным источником информации о результатах работ по аккредитации и об аккредитованных субъектах, а также о действительном (актуальном) статусе (действует, действие приостановлено, возобновлено, отменено) аттестатов аккредитации, информация о которых включена в Реестр НСА.

Ведение реестра путем внесения в него информации, ее обработка, хранение и предоставление, защита осуществляются РУП «Белорусский государственный центр аккредитации» с соблюдением требований, установленных законодательством в области информации, информатизации и защиты информации.

Информация из реестра является открытой и общедоступной. Доступ к ней обеспечивается через Интернет. Орган по аккредитации размещает информацию, содержащуюся в реестре, на своем официальном сайте в течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр.

Вступает в силу с 30.07.2017 г.

Пост. от 31.01.2017 № 8 «О внесении изменений и дополнения в Инструкцию о порядке выдачи заключения об отнесении ввозимых товаров к установкам по использованию возобновляемых источников энергии, ком­плектующим и запасным частям к ним» (рег. № 8/32147 от 22.06.2017)

Некоторые изменения внесены в Инструкцию о порядке выдачи заключения об отнесении ввозимых товаров к установкам по использованию возобновляемых источников энергии, комплектующим и запасным частям к ним, утв. постановлением Госкомстандарта от 15.08.2014 № 37. В частности, определено, что Инструкция устанавливает порядок выдачи Департаментом по энергоэффективности Госкомстандарта заключения об отнесении ввозимых товаров к установкам по использованию возобновляемых источников энергии, комплектующим и запасным частям к ним, предусмотренного п. 10.20 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утв. Указом Президента от 26.04.2010 № 200, и подп. 2.23 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утв. постановлением Совмина от 17.02.2012 № 156. Для получения заключения заявитель (его представитель) подает в Департамент заявление по форме согласно приложению к Инструкции и иные документы, предусмотренные административными процедурами о выдаче заключения.

Вступило в силу с 24.06.2017 г.

МИНЗДРАВ

Пост. от 16.06.2017 № 63 «О признании утратившим силу приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25 октября 1999 г. № 332» (рег. № 8/32160 от 22.06.2017)

Признан утратившим силу приказ Минздрава от 25.10.2999 № 332 «Об утверждении Порядка организации сбора и переработки использованных одноразовых медицинских шприцев».

Вступило в силу с 25.06.2017 г.