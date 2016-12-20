Новости законодательства (12.12.2016 - 16.12.2016)

ДЕКРЕТЫ И УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Указ Президента от 14.12.2016 № 452 «О внесении изменений в указы Президента Республики Беларусь» (рег. № 1/16774 от 16.12.2016)

Подробнее см. «ЭГ» № 96, с. 2.

Вступает в силу с 1.01.2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

От 7.12.2016 № 1002 «О некоторых вопросах регулирования распространения и численности видов растений» (рег. № 5/43038 от 12.12.2016)

Постановлением определен перечень видов растений, распространение и численность которых подлежат регулированию, а также утверждено Положение о порядке проведения мероприятий по такому регулированию.

В перечень включены борщевик Сосновского, борщевик Мантегацци, золотарник канадский, золотарник гигантский, клен ясенелистный, конопля посевная, мак cнотворный, робиния лжеакация, эхиноцистис лопастной.

Мероприятия по регулированию распространения и численности этих растений проводятся в целях охраны жизни и здоровья граждан, охраны и защиты объектов животного и растительного мира, среды их обитания / произрастания, охраны водных объектов и окружающей среды в целом, а также предотвращения причинения вреда отдельным отраслям экономики.

Вступает в силу с 31.12.2016 г.

От 8.12.2016 № 1008 «О реализации задач социально-экономического развития Республики Беларусь на 2017 год» (рег. № 5/43040 от 12.12.2016)

Постановлением утверждены поквартальные значения ключевых показателей эффективности работы Правительства и Нацбанка, руководителей рес­публиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных Правительству, а также руководителей облисполкомов и Мингорисполкома на 2017 год.

Подробнее см. «ЭГ» № 96, с. 3.

Вступило в силу с 15.12.2016 г.

От 9.12.2016 № 1009 «О признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 августа 1999 г. № 1311» (рег. № 5/43041 от 12.12.2016)

Признано утратившим силу постановление Совмина от 24.08.1999 № 1311 «О некоторых мерах по усилению государственного регулирования производства и оборота алкогольной продукции».

Вступило в силу с 12.12.2016 г.

От 9.12.2016 № 1010 «Об утверждении плана работы Совета Министров и Президиума Совета Министров Республики Беларусь на первое полугодие 2017 г.» (рег. № 5/43044 от 14.12.2016)

В план работы Совмина и Президиума Совмина включены, в частности, такие вопросы, как:

– об итогах работы в 2016 г. по вовлечению в хозяйственный оборот (консервации, сносу) неиспользуемого и неэффективно используемого государственного имущества и согласовании перечня такого имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь, для вовлечения его в хозяйственный оборот в 2017 г. (запланировано на 14.02.2017);

– об организации работы по наведению порядка на земле и благоустройству территорий населенных пунктов (на 7.03.2017);

– о принимаемых органами госуправления мерах по предоставлению первого рабочего места выпускникам учреждений профессионально-технического, среднего специального и высшего образования (на 21.03.2017);

– об эффективности принимаемых мер по оздоровлению организаций АПК, инвестированию АПК и реализации Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы (на 18.04.2017);

– о принятых мерах по повышению эффективности работы организаций цементной и стекольной промышленности (на 2.05.2017);

– о повышении уровня конкурентоспособности экономики регионов, в т.ч. за счет развития малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест и вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого государственного имущества и др.

Вступило в силу с 12.12.2016 г.

От 9.12.2016 № 1011 «О заказе на поставку (заготовку, сдачу) в 2017 году лома и отходов черных и цветных металлов для государственных (республиканских) нужд» (рег. № 5/43047 от 15.12.2016)

Установлены объемы заказа на поставку (заготовку, сдачу) в 2017 г. лома и отходов черных и цветных металлов для государственных (республиканских) нужд. ГО «Белвтормет» и входящие в его состав организации, осуществляющие деятельность по заготовке (закупке) лома и отходов черных и цветных металлов, определены госзаказчиками по поставке (заготовке, сдаче) металлолома для государственных (республиканских) нужд.

Республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, подчиненным Правительству, облисполкомам и Мингорисполкому поручается:

– в 2-недельный срок довести до соответствующих юрлиц, у которых в процессе хозяйственной деятельности образуется металлолом, госзаказ и обеспечить контроль за его выполнением, в т.ч. за заключением этими юрлицами госконтрактов на поставку металлолома;

– направить в ГО «Белвтормет» информацию о доведенном до юрлиц госзаказе.

Вступило в силу с 15.12.2016 г.

НАЦБАНК

Пост. от 30.11.2016 № 596 «О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Правления Национального банка Республики Беларусь» (рег. № 8/31518 от 14.12.2016)

Многочисленные дополнения и изменения внесены в:

– Инструкцию о регулировании аудиторской деятельности в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях, банковских группах и банковских холдингах, утв. постановлением Правления Нацбанка от 4.01.2008 № 1;

– Инструкцию о государственной регистрации банков и небанковских кредитно-финансовых организаций и лицензировании банковской деятельности, утв. постановлением Правления Нацбанка от 7.12.2012 № 640;

– постановление Правления Нацбанка от 19.12.2012 № 669 «Об установлении квалификационных требований и требований к деловой репутации, предъявляемых к независимым директорам и иным членам совета директоров (наблюдательного совета), членам коллегиального исполнительного органа банка, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», небанковской кредитно-финансовой организации, руководителям и главным бухгалтерам банка, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», небанковской кредитно-финансовой организации, их заместителям, определении случаев и порядка проведения оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации этих лиц, а также установлении порядка проведения аттестации на право получения сертификата профессионального бухгалтера банка и подтверждения квалификации лицами, имеющими этот сертификат»;

– Инструкцию о специальной аттестации на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к антикризисному управляющему при банкротстве банка и небанковской кредитно-финансовой организации, утв. постановлением Правления Нацбанка от 22.12.2012 № 692.

Вступило в силу с 17.12.2016 г.

МИНЖИЛКОМХОЗ

Пост. от 26.10.2016 № 31 «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 21 сентября 2015 г. № 26» (рег. № 8/31510 от 12.12.2016)

Изменения и дополнения внесены в постановление Минжилкомхоза от 21.09.2015 № 26 «О некоторых вопросах реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. № 313», а также Инструкцию о порядке выплаты компенсации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям рас­ходов по сбору на территории Республики Беларусь отходов товаров и отходов упаковки, многооборотной стеклянной упаковки, утв. этим постановлением.

Вступило в силу с 15.12.2016 г.