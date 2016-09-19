НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (12.09.2016 – 16.09.2016)

От 8.09.2016 № 707/23 (совместное с Нацбанком) «О внесении дополнений и изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16» (рег. № 5/42587 от 12.09.2016)

Подробнее см. «ЭГ» № 70, с. 2 и Информбанк этого номера.

Вступило в силу с 15.09.2016 г.

От 9.09.2016 № 710 «О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2011 г. № 424» (рег. № 5/42589 от 12.09.2016)

Незначительные изменения внесены в Положение о порядке ведения Государственного реестра моделей игровых автоматов, допущенных к использованию в Республике Беларусь, утв. постановлением Совмина от 1.04.2011 № 424.

Вступило в силу с 14.09.2016 г.

От 9.09.2016 № 711 «О внесении дополнений и изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 мая 2008 г. № 694 и от 17 февраля 2012 г. № 156» (рег. № 5/42593 от 13.09.2016)

Подробнее см. "ЭГ" №72, с.13

Вступило в силу с 16.09.2016 г.

От 13.09.2016 № 716 «О внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» (рег. № 5/42608 от 16.09.2016)

Изменения внесены в:

– Положение о порядке реструктуризации открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» задолженности (основного долга и процентов) должников по кредитам (включая кредиты, по которым право требования перешло от банков к этому акционерному обществу при приобретении их активов), предоставленным на финансирование инвестиционных проектов, а также мероприятий, предусматривающих приобретение товаров для их передачи в финансовую аренду (лизинг), по решению Президента Республики Беларусь и (или) Правительства Республики Беларусь, а также включенных в программы, утверждаемые Президентом Республики Беларусь и (или) Правительством Республики Беларусь, утв. постановлением Совмина от 21.09.2011 № 1269;

– единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утв. постановлением Совмина от 17.02.2012 № 156;

– Положение о порядке проведения конкурса на оказание государственной финансовой поддержки субъектам хозяйствования в виде возмещения за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов части расходов на приобретение технологического оборудования и запасных частей, утв. постановлением Совмина от 29.04.2016 № 347.

Вступило в силу с 18.09.2016 г.

От 14.09.2016 № 718/24 (совместное с Нацбанком) «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 1753/22» (рег. № 5/42609 от 16.09.2016)

Изменения и дополнения внесены в постановление Совмина и Нацбанка от 29.12.2006 № 1753/22 «Об утверждении Порядка выпуска, обращения и погашения облигаций, выпускаемых банками». В частности, установлено, что Порядком регулируются особенности эмиссии, обращения и погашения облигаций, эмитируемых банками, осуществляющими в установленном порядке привлечение денежных средств физических лиц на счета и (или) во вклады (депозиты), и обеспеченных правом требования по кредитам, выданным банками на строительство, реконструкцию или приобретение жилья под залог недвижимости. Обеспечением исполнения обязательств по облигациям являются права требования к юридическим и (или) физическим лицам по кредитам на строительство, реконструкцию или приобретение жилья под залог недвижимости, выданным банками-эмитентами и приобретенным банками-эмитентами по договору уступки требования.

В случае, если объем выпусков облигаций на любую дату до их погашения (досрочного погашения) превысит 70% основной суммы долга по кредитам, выданным на строительство, реконструкцию или приобретение жилья под залог недвижимости, банк-эмитент в течение 2 месяцев с даты возникновения такого превышения обязан произвести замену обязательств по кредитным договорам в предусмотренном законодательством порядке либо принять меры по погашению части выпуска облигаций на сумму разницы, возникшей между общим объемом выпуска облигаций и 70% основной суммы долга по кредитам, выданным на строительство, реконструкцию или приобретение жилья под залог недвижимости.

Вступило в силу с 18.09.2016 г.

МИНФИН

Пост. от 24.08.2016 № 73 «О внесении изменений и дополнений в постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 20 июня 2014 г. № 36 и от 20 июня 2014 г. № 37» (рег. № 8/31253 от 12.09.2016)

Изменения внесены в постановление Минфина от 20.06.2014 № 37 «О некоторых вопросах осуществления страховой деятельности» и утвержденные этим постановлением:

– Инструкцию об определении обязательных реквизитов страхового полиса (свидетельства, сертификата), порядке его заполнения и использования;

– Инструкцию об определении состава базового страхового тарифа по видам добровольного страхования, а также о порядке заключения договоров страхования, сострахования, перестрахования и применения страховых тарифов;

– Инструкцию о порядке оформления и представления для согласования правил добровольного страхования, изменений и (или) дополнений в них, базовых страховых тарифов.

В последней, в частности, устанавливается, что если изменения и (или) дополнения внесены в правила добровольного страхования и (или) базовые страховые тарифы более 3 раз с учетом, что внесенные и вносимые на согласование Минфина изменения и (или) дополнения составляют более половины текста правил добровольного страхования и (или) базовых страховых тарифов, для согласования в Минфин требуется представление правил добровольного страхования и (или) базовых страховых тарифов в новой редакции. Правила добровольного страхования, включая прилагаемые базовые страховые тарифы, могут быть представлены в новой редакции также по собственной инициативе страховщика либо объединения страховщиков.

Незначительные изменения внесены и в Инструкцию о порядке и условиях заключения договора страхования в форме электронного документа, утв. постановлением Минфина от 20.06.2014 № 36.

Вступило в силу с 15.09.2016 г.