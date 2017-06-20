Новости законодательства (12.06.2017 – 16.06.2017)

Закон от 12.06.2017 № 26-З «О ратификации Протокола между государствами – участниками Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года о правилах и процедурах регулирования государственных закупок» (рег. № 2/2464 от 14.06.2017)

Вступил в силу с 14.06.2017 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Китайской Народной Республики о реализации второго этапа проекта по строительству социального жилья в Республике Беларусь, заключенное путем обмена письмами от 16.05.2017 (рег. № 3/3408 от 13.06.2017)

Проект предусматривает строительство 1854 ква­ртир социального жилья в 22 домах 6 областей Беларуси и г. Минске. Китайская сторона берет на себя расходы по строительству в рамках проекта, поручает управляющей проектом компании осуществлять внешний надзор и управление финансированием. Расходы на реализацию проекта должны составить 349,09 млн. юаней, в т.ч. по Брестской области – 32,51 млн., Витебской – 55,53 млн. юаней, Гомельской – 54,73 млн. юаней, Гродненской – 47,51 млн., Минской – 81,04 млн., Могилевской – 61,77 млн. юаней, по г. Минску – 16 млн. юаней, а также соответствующие расходы компании по управлению проектом от китайской стороны не превышают 20,01 млн. юаней. Эти расходы финансируются за счет средств технико-экономической помощи, предусмотренных Соглашением между правительствами КНР и Беларуси о технико-экономической помощи от 29.09.2016 г., и средств технико-экономической помощи в 2017 г.

Протокол между государствами – участниками Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года о правилах и процедурах регулирования государственных закупок от 7.06.2016 г. (рег. № 3/ 3410 от 15.06.2017)

В Протоколе определены основные цели, прин­ципы и механизмы регулирования в сфере государственных (муниципальных) закупок в странах СНГ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

От 12.06.2017 № 438 «О снижении потребления природного газа и увеличении использования местных видов топлива при производстве тепловой энергии» (рег. № 5/43824 от 13.06.2017)

Облисполкомам, Мингорисполкому предписывается по согласованию с соответствующими областными и Минским городским управлениями по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Госстандарта установить начиная с июня 2017 г. для подчиненных коммунальных организаций ЖКХ, имеющих на балансе котельное оборудование, работающее на природном газе и местных видах топлива, помесячные задания по замещению природного газа мазутом топочным и (или) местными видами топлива.

Определены лица, на которых возложена персональная ответственность за доведение и обеспечение выполнения помесячных заданий.

Вступило в силу с 15.06.2017 г.

От 13.06.2017 № 445 «Об утверждении перечня сложных и многоступенчатых административных процедур, осуществляемых уполномоченными органами в отношении граждан (кроме индивидуальных предпринимателей)» (рег. № 5/ 43836 от 15.06.2017)

В перечень включены 32 административные процедуры, в т.ч.:

– о разрешении отчуждения одноквартирного жилого дома, квартиры в многоквартирном или блокированном жилом доме, а также объекта недвижимости, образованного в результате его раздела или слияния, незавершенного законсервированного капитального строения, долей в праве собственности на такие объекты, построенные (реконструированные) или приобретенные с использованием льготного кредита в случаях, когда необходимость получения такого разрешения предусмотрена законодательными актами, регулирующими вопросы предоставления граж­данам господдержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья;

– о даче согласия на отчуждение жилого помещения, в котором проживают несовершеннолетние члены, бывшие члены семьи собственника, признанные находящимися в социально опасном положении либо нуждающимися в государственной защите, или граждане, признанные недееспособными или ограниченные в дееспособности судом, либо жилого помещения, закрепленного за детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей, либо жилого помещения, принадлежащего несовершеннолетним;

– о согласовании (разрешении) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, нежилого помещения в жилом доме;

– о предоставлении одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения и др.

В соответствии с постановлением республиканским органам госуправления, проводящим государственную политику и осуществляющим государственное регулирование в определенной отрасли, поручено разработать и утвердить инструкции по совершению административных процедур, указанных в перечне. При этом механизм осуществления таких процедур должен быть четким, прозрачным и максимально необременительным для граждан.

Вступает в силу с 15.07.2017 г.

От 13.06.2017 № 446 «О некоторых вопросах приостановления деятельности индивидуального предпринимателя» (рег. № 5/43830 от 15.06.2017)

Подробнее см. с. 2 этого номера «ЭГ».

Вступает в силу с 3.09.2017 г.

От 13.06.2017 № 450 «О подготовке к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года» (рег. № 5/43834 от 15.06.2017)

В частности, республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, подчиненным Правительству, облисполкомам и Мингорисполкому поручено с учетом результатов функционирования в отопительном сезоне 2016/2017 года источников электрической и тепловой энергии, газовых, электрических и тепловых сетей, объектов социальной сферы, ЖКХ, транспорта, организаций разработать до 26 июня 2017 г. и реализовать до 1 октября 2017 г. организационно-технические мероприятия, обес­печивающие устойчивое и надежное топливо- и энергоснабжение потребителей в осенне-­зимний период 2017/2018 года.

Газо- и энергоснабжающим организациям пред­писывается при заключении договоров с потребителями природного газа, электрической и тепловой энергии предусматривать объем отпуска им энергетических ресурсов только на основании утвержденных в установленном порядке норм расхода этих энергоресурсов на производство единицы продукции (работ, услуг) или величин потребления, а также с учетом выполнения потребителями договорных условий оплаты потребленных энергоресурсов. Организациям Минлесхоза при заключении договоров с потребителями древесного топлива (сырья) также предписывается предусматривать объем отпуска им такого топлива (сырья) только на основании сформированных облисполкомами и Мингор­исполкомом балансов древесного топлива (сырья), а также с учетом выполнения потребителями договорных условий оплаты потребленного древесного топлива (сырья).

Вступило в силу с 15.06.2017 г.

От 14.06.2017 № 452 «О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229» (рег. № 5/43837 от 15.06.2017)

Приложение 1 к постановлению Совмина от 15.03.2012 № 229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» дополнено п. 56 следующего содержания: «Закупки каучука натурального организациями, входящими в состав Белорусского государственного концерна по нефти и химии, у республиканских дочерних унитарных предприятий, созданных Белорусским государственным концерном по нефти и химии».

Вступило в силу с 17.06.2017 г.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

Решение от 6 июня 2017 г. № Р-1086/2017 «О правовом регулировании специальной конфискации» (рег. № 6/1597 от 12.06.2017)

Рассмотрен вопрос о необходимости устранения правового пробела и закрепления в законодательстве Республики Беларусь права граждан, не являющихся участниками уголовного процесса, на обжалование приговоров при применении специальной конфискации в части, затрагивающей их права и законные интересы.

МИНТРАНС

Пост. от 30.12.2016 № 38 «О внесении изменений в постановление Министерства тран­с­порта и коммуникаций Республики Беларусь от 10 июля 2008 г. № 81» (рег. № 8/32133 от 16.06.2017)

Некоторые изменения внесены в Инструкцию о порядке классификации, расследования и учета транспортных аварийных случаев на внутренних водных путях Республики Беларусь, утв. постановлением Минтранса от 10.07.2008 № 81.

Вступило в силу с 18.06.2017 г.

МЧС

Пост. от 29.05.2017 № 20/10 (совместное с Минпромом) «О признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерства промышленности Республики Беларусь» (рег. № 8/32124 от 13.06.2017)

В частности, признаны утратившими силу со­вместные постановления МЧС и Минпрома:

– от 29.11.2004 № 41/16 «Об утверждении Правил технической безопасности и охраны труда в сталеплавильном производстве»;

– от 3.01.2005 № 1/1 «Об утверждении Правил технической безопасности и охраны труда в литейном производстве».

Вступает в силу с 1.07.2017 г.

ГКНТ

Пост. от 24.05.2017 № 12 «О внесении дополнения и изменений в некоторые постановления Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь» (рег. № 8/32121 от 12.06.2017)

Некоторые изменения внесены в:

– Положение об официальных изданиях Национального центра интеллектуальной собственности, утв. постановлением ГКНТ от 26.09.2005 № 12;

– приложение 25 к постановлению ГКНТ от 29.06.2016 № 1 «Об установлении форм документов, связанных с правовой охраной товарного знака и знака обслуживания».

Вступает в силу с 1.07.2017 г.

ГТК

Пост. от 5.06.2017 № 11 «О внесении изменений в постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 31 июля 2014 г. № 44» (рег. № 8/32122 от 12.06.2017)

Изменения внесены в постановление ГТК от 31.07.2014 № 44 «О некоторых вопросах выдачи, продления срока действия, внесения изменений и аннулирования разрешения на транзит продукции военного назначения через территорию Республики Беларусь» и утвержденную им Инструкцию о порядке выдачи, продления срока действия, внесения изменений и аннулирования разрешения на транзит продукции военного назначения через территорию Республики Беларусь.

Вступило в силу с 15.06.2017 г.