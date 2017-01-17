НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (09.01.2017 – 13.01.2017)

Указ Президента от 31.12.2016 № 515 «О мерах по привлечению работников для сооружения и эксплуатации Белорусской атомной электро­станции» (рег. № 1/16851 от 10.01.2016)

Органами госбезопасности проводятся проверочные мероприятия в отношении иностранных работников, а также иностранных граждан, претендующих на занятие должностей, связанных с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, на РУП «Белорусская атомная электростанция» (кан­дидаты на должность), и работников организаций, участвующих в сооружении Белорусской атомной электростанции (подрядные организации), на предмет выявления сведений о возможности причинения указанными лицами вреда национальной безопасности страны.

Проверки проводятся с письменного согласия иностранного работника, кандидата на должность или работника подрядной организации. Несогласие ино­странного работника или кандидата на должность с проведением в отношении их проверочных мероприятий либо выявление по результатам таких мероприятий сведений о возможности причинения указанными лицами вреда национальной безопасности являются основаниями для отказа в назначении кандидата на должность либо освобождения иностранного работника от занимаемой должности. Если работник не согласится с проведением в отношении него проверочных мероприятий либо по их результатам будут выявлены сведения о возможности причинения им вреда национальной безопасности РБ, орган госбезопасности отказывает в согласовании допуска этого работника на площадку строительства БелАЭС и для выполнения работ (оказания услуг) в течение гарантийного срока ее эксплуатации.

Также некоторые изменения внесены в Указ Президента от 2.11.2013 № 499 «О сооружении Белорусской атомной электростанции».

Вступил в силу с 12.01.2017 г.

Указ Президента от 31.12.2016 № 519 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь» (рег. № 1/16852 от 10.01.2017)

Изменения внесены в Указ Президента от 15.04.2013 № 191 «Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта». Срок действия Указа продлевается до 2020 г.

Запрещается требование (рекомендация) о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи спортивным организациям на основании решений госорганов. В новой редакции изложен перечень видов расходов клубов по игровым видам спорта на развитие детско-юношеского спорта и инфра­структуры соответствующих видов спорта (приложение 1-1 к Указу № 191).

Вступил в силу с 31.12.2016 г.

Указ Президента от 9.01.2017 № 4 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь» (рег. № 1/16853 от 10.01.2017)

Изменения внесены в Указ Президента от 7.02.2006 № 80 «О правилах приема лиц для получения высшего образования I ступени и среднего специального образования».

Вступил в силу с 13.01.2017 г.

Указ Президента от 9.01.2017 № 8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» (рег. № 1/16855 от 10.01.2017)

Подробнее см. «ЭГ» № 3, с. 2.

Вступил в силу с 12.01.2017 г.

Декрет Президента от 12.01.2017 № 1 «Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь» (рег. № 1/16862 от 13.01.2017)

Подробнее см. этот номер «ЭГ», с. 2–6 Информ­банка.

Вступил в силу с 15.01.2017 г.

Указ Президента от 31.12.2016 № 520 «Об утверждении плана подготовки законопроектов на 2017 год» (рег. № 1/16866 от 13.01.2017)

В план подготовки законопроектов на 2017 г. включены, в частности, законопроекты о внесении изменений и дополнений в Трудовой, Жилищный, Гражданский, Бюджетный, Налоговый, Воздушный, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, КоАП и ПИКоАП, а также в законы:

– «Об авторском праве и смежных правах»;

– «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества»;

– «О правовой охране топологий интегральных микросхем»;

– «О хозяйственных обществах»;

– «О транспортно-экспедиционной деятельности»;

– «О производстве и обращении органической продукции»;

– «Об обеспечении единства измерений»;

– «Об инвестициях»;

– «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности»;

– «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь»;

– «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь»;

– «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»;

– «О безопасности генно-инженерной деятельности»;

– «О радиационной безопасности населения»;

– «О борьбе с терроризмом».

Вступил в силу с 31.12.2016 г.

ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Закон от 22.12.2016 № 13-З «О внесении изменений и дополнений в законы Республики Беларусь по вопросам судоустройства и судопроизводства» (рег. № 2/2451 от 10.01.2017)

В новой редакции изложен Кодекс о судоустройстве и статусе судей, некоторые изменения вносятся также в Закон от 8.01.2014 № 124-З «О конституционном судопроизводстве».

Вступает в силу с 24.01.2017 г.

Закон от 9.01.2017 № 14-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь» (рег. № 2/2452 от 10.01.2017)

Изменения и дополнения, внесенные в Закон от 17.04.1992 № 1596-XII «О пенсионном обеспечении», а также в другие законы, в основном связаны с повышением пенсионного возраста.

Вступил в силу с 13.01.2017 г.

Закон от 9.01.2017 № 16-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь» (рег. № 2/2454 от 12.01.2017)

В новой редакции изложен Закон от 4.01.2003 № 174-З «О декларировании физическими лицами доходов и имущества».

Также согласно новой редакции ст. 23.9 КоАП непредставление в установленный законодательством срок декларации о доходах и имуществе лицом, обязанным в соответствии с законодательством о борьбе с коррупцией представлять такую декларацию, либо указание в ней неполных или недостоверных сведений о доходах и (или) имуществе, подлежащих декларированию, влекут предупреждение или наложение штрафа в размере от 1 до 20 БВ.

Основные положения вступают в силу с 15.07.2017 г.

Закон от 9.01.2017 № 17-З «О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «Об основах административных процедур» (рег. № 2/2455 от 12.01.2017)

Основные положения вступают в силу с 15.07.2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

От 6.01.2017 № 10 «Об утверждении Положения о порядке разработки, согласования, проведения экспертизы, утверждения, регистрации, введения в действие и опубликования норм и правил рационального использования и охраны недр, внесения изменений и дополнений в них» (рег. № 5/43195 от 10.01.2017)

Вступает в силу с 23.01.2017 г.

От 9.01.2017 № 12 «О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам оздоровления и санаторно-курортного лечения населения» (рег. № 5/43198 от 10.01.2017)

Вступило в силу с 13.01.2017 г.

От 9.01.2017 № 11 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2013 г. № 1156» (рег. № 5/43200 от 11.01.2017)

Изменения и дополнения внесены в постановление Совмина от 28.12.2013 № 1156 «Об утверждении Положения о рабочей группе по рассмотрению проблемных вопросов в сфере технического регулирования, применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер в условиях Таможенного союза». В частности, определено, что рабочая группа по рассмотрению проблемных вопросов в сфере технического регулирования, применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер в условиях ЕАЭС создается в целях координации деятельности республиканских органов государственного управления и иных госорганизаций, подчиненных Правительству, облисполкомов и Минского горисполкома по разработке технических регламентов ЕАЭС и внедрению технических регламентов Таможенного союза, ЕАЭС, осуществлению государственного надзора (контроля) за их соблюдением, а также применению санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер.

Вступило в силу с 9.01.2017 г.

От 10.01.2017 № 14 «Об утверждении Положения о порядке проведения открытого конкурсного отбора проектов (мероприятий), финансируемых за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда» (рег. № 5/43204 от 11.01.2017)

Положением определяется порядок проведения открытого конкурсного отбора проектов (мероприятий), указанных в абз. 2, 4 и 5 ч. 1 п. 10 Положения о порядке формирования и использования средств инновационных фондов, утв. Указом Президента от 7.08.2012 № 357 «О порядке формирования и использования средств инновационных фондов», и финансируемых за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда.

Вступило в силу с 11.01.2017 г.

От 12.01.2017 № 16 «Об утверждении графика этапов выполнения работ» (рег. № 5/43208 от 13.01.2017)

Постановлением утвержден график этапов выполнения работ на 2017 год по реализации Указа Президента от 17.06.2008 № 337 «О некоторых вопросах строительства жилья с привлечением инвестиций».

Вступило в силу с 13.01.2017 г.

НАЦБАНК

Пост. от 28.12.2016 № 651 «О ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь» (рег. № 8/31635 от 9.01.2017)

Ставка рефинансирования Нацбанка установлена в размере 17% годовых.

Вступает в силу с 18.01.2017 г.

Пост. от 28.12.2016 № 648 «Об утверждении перечня банков Республики Беларусь, имеющих право обязываться по векселю» (рег. № 8/31644 от 11.01.2017)

Подробнее см. «ЭГ» № 3, с. 13.

Вступило в силу с 13.01.2017 г.

МНС

Пост. от 23.12.2016 № 32 «О внесении дополнений в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 97» (рег. № 8/31634 от 9.01.2017)

Постановление МНС от 31.12.2010 № 97 дополняется формами:

– постановления о приостановлении операций по счетам, электронным кошелькам плательщика налогов, сборов (пошлин) (иного обязанного лица) в банке и (или) небанковской кредитно-финансовой организации на сумму неисполненного налогового обязательства и (или) неуплаченных пеней, выявленных в результате проверки налогового органа;

– постановления об отмене постановления о приостановлении операций по счетам, электронным кошелькам плательщика налогов, сборов (пошлин) (иного обязанного лица) в банке и (или) небанковской кредитно-финансовой организации на сумму неисполненного налогового обязательства и (или) неуплаченных пеней, выявленных в результате проверки налогового органа.

Вступило в силу с 12.01.2017 г.

МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ

Пост. от 18.10.2016 № 61 «Об утверждении Инструкции о порядке и условиях возмещения нанимателями органам по труду, занятости и социальной защите затрат на переподготовку или повышение квалификации» (рег. № 8/31636 от 9.01.2017)

Подробнее см. «ЭГ» № 3, с. 16.

Вступило в силу с 12.01.2017 г.

МИНСПОРТА И ТУРИЗМА

Пост. от 4.01.2017 № 1 «Об утверждении Инструкции о порядке и условиях создания и функционирования туристических информационных центров» (рег. № 8/31633 от 9.01.2017)

Под туристическим информационным центром (ТИЦ) в документе понимается организация (структурное подразделение организации, в т.ч. обособленное), осуществляющая (осуществляющее) сбор, накопление, обработку, анализ и распространение информации о достопримечательностях, памятниках искусства, истории и архитектуры РБ, особо охраняемых природных территориях, объектах агроэкотуризма, предлагаемых экскурсиях, культурно-массовых мероприятиях, выставках, фестивалях, расписании движения транспорта, иной информации, необходимой для субъектов туристической деятельности, участников туристической деятельности.

Определено, что ТИЦ создаются с учетом специфики и наличия на территории административно-территориальных единиц РБ туристических ресурсов, маршрутов туристических путешествий, туристических зон. ТИЦ создаются в целях содействия развитию международного и внутреннего туризма, формирования и распространения информации о РБ и ее туристическом потенциале.

Вступает в силу с 24.01.2017 г.