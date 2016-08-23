НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (15.08.2016 – 19.08.2016)

Указ Президента от 17.08.2016 № 310 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь» (рег. № 1/16594 от 19.08.2016)

Внесены изменения в Указ Президента от 25.08.2006 № 534 «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)». В частности, определено, что ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в порядке, установленном Совмином, предоставляет экспортные кредиты, в т.ч. в рамках кредитных линий в иностранной валюте (за исключением российских рублей) по коммерчески ориентированным процентным ставкам в соответствии с положениями Соглашения об официально поддерживаемых экспортных кредитах, разработанного странами – членами ОЭСР и действующего на день заключения кредитных договоров, в российских и белорусских рублях с взиманием процентов по коммерчески ориентированным процентным ставкам, при их отсутствии – не менее 2/3 ключевой ставки, установленной Центробанком РФ, и не менее 2/3 ставки рефинансирования, установленной Нацбанком на день заключения кредитных договоров соответственно:

– лизинговым организациям – резидентам РБ, для приобретения в собственность товаров резидентов РБ, включенных в перечень, утв. Совмином (далее – перечень), для передачи их в лизинг либо реализации организациям, не являющимся резидентами РБ, включая иностранные банки;

– организациям, не являющимся резидентами РБ, включая иностранные банки, для оплаты реализованных резидентами РБ товаров, включенных в перечень, работ, услуг либо для предварительной оплаты производимых и (или) реализуемых резидентами РБ товаров, включенных в перечень, работ, услуг.

Основные положения вступают в силу с 21.11.2016 г.

Указ Президента от 17.08.2016 № 311 «О внесении изменения и дополнения в Указ Президента Республики Беларусь» (рег. № 1/16595 от 19.08.2016)

Подробнее см. с. 3 этого номера «ЭГ».

Вступает в силу с 1.01.2017 г.

Указ Президента от 17.08.2016 № 312 «О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Беларусь» (рег. № 1/16596 от 19.08.2016)

В п. 1 Указа Президента от 22.10.2003 № 460 «О международной технической помощи, предоставляемой Республике Беларусь» определено, что арендная плата за капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, их части, находящиеся в государственной собственности и предоставляемые в аренду представительствам международных организаций в Беларуси для реализации ими проектов (программ) международной технической помощи, рассчитывается и уплачивается в порядке, установленном Указом Президента от 1.04.2016 № 121 «О предоставлении недвижимого имущества дипломатическим представительствам».

Вступил в силу с 21.08.2016 г. и не распространяет свое действие на договоры аренды, заключенные до его вступления в силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

От 10.08.2016 № 627 «Об утверждении Положения о порядке разработки, оформления и представления декларации промышленной безопасности, внесения в нее изменений и (или) дополнений и учета таких деклараций» (рег. № 5/42475 от 16.08.2016)

Утверждено Положение о порядке разработки, оформления и представления декларации промышленной безопасности, внесения в нее изменений и (или) дополнений и учета таких деклараций.

Подробнее см. «ЭГ» № 63, с. 9-12 Информбанка.

Вступило в силу с 19.08.2016 г.

От 13.08.2016 № 634 «О лицензировании импорта отдельных видов изделий из гипса и внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156» (рег. № 5/42476 от 16.08.2016)

В частности, установлено, что импорт в Беларусь из-за пределов таможенной территории ЕАЭС отдельных видов изделий из гипса, которые классифицируются кодами единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, при их помещении под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления и свободной таможенной зоны осуществляется по разовым лицензиям. Соответствующие лицензии выдаются Минторгом по согласованию с Минстройархитектуры. Необходимые изменения внесены и в единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утв. постановлением Совмина от 17.02.2012 № 156.

Вступило в силу с 16.08.2016 г. и действует в течение 6 месяцев.

От 16.08.2016 № 636 «О некоторых вопросах использования авиамоделей в Республике Беларусь» (рег. № 5/42481 от 17.08.2016)

Постановлением утверждены Правила использования авиамоделей в Республике Беларусь. В соответствии с документом авиамодели не подлежат государственной регистрации. В то же время запрещается использование авиамоделей:

– в пределах зон, запрещенных для использования авиамоделей, без согласования с госорганами (организациями), в интересах которых установлены такие зоны;

– в случаях, определяемых Службой безопасности Президента;

– на высоте, превышающей 100 метров от уровня земной (водной) поверхности;

– общей массой более 0,5 кг без соответствующей маркировки авиамодели.

Основные положения вступают в силу с 28.08.2016 г.

От 16.08.2016 № 638 «О внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2006 г. № 1737» (рег. № 5/42484 от 18.08.2016)

Внесены дополнения в перечень документов, по которым взыскание производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей, утв. постановлением Совмина от 28.12.2006 № 1737.

Подробнее см. «ЭГ» № 63, с. 4.

Вступило в силу с 20.08.2016 г.

От 17.08.2016 № 640 «О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 2014 г. № 548» (рег. № 5/42485 от 18.08.2016)

Определено, что добровольному клеймению подлежат изготовленные в Беларуси ювелирные и другие бытовые изделия из серебра весом до 3 граммов включительно (за исключением изделий из серебра, изготовленных по индивидуальным заказам граждан из принадлежащих им ювелирных и других бытовых изделий и (или) лома и отходов ювелирных и других бытовых изделий). Такие изделия подлежат обязательному опробованию и анализу в порядке, установленном Положением о государственном пробирном надзоре в Республике Беларусь, утв. постановлением Совмина от 6.06.2014 № 548.

Вступило в силу с 21.08.2016 г.

От 17.08.2016 № 642 «О внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров Рес­публики Беларусь от 14 июня 2006 г. № 757» (рег. № 5/42487 от 18.08.2016)

Внесены изменения в Концепцию обеспечения безопасности дорожного движения в Республике Беларусь, утв. постановлением Совмина от 14.06.2006 № 757. В частности, дополнены разделы Концепции, касающиеся повышения скоростных режимов, реконструкции и строительства автомобильных дорог и научно-технического сопровождения этих мероприятий.

Вступило в силу с 21.08.2016 г.

От 17.08.2016 № 644 «О передаче отдельных юридических лиц и внесении дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» (рег. № 5/42489 от 18.08.2016)

Из подчинения Минторга Минфину переданы РУП «Белскупдрагмет», в подчинение Минобразования – учреждение образования «Государственный институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов» Минторга. Кроме того, последнее переименовано в «Государственный институт повышения квалификации и переподготовки работников торговли».

Вступило в силу с 21.08.2016 г.

От 17.08.2016 № 645 «О передаче отдельных юридических лиц и внесении дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» (рег. № 5/42490 от 18.08.2016)

Внесены дополнения в приложение к постановлению Совмина от 17.03.2016 № 206 «О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок».

Подробнее см. с. 16 этого номера «ЭГ».

Вступило в силу с 21.08.2016 г.

От 16.08.2016 № 639 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 1929» (рег. № 5/42492 от 19.08.2016)

Подробнее см. с. 3 этого номера «ЭГ».

Вступило в силу с 21.08.2016 г.

МИНФИН

Пост. от 12.08.2016 № 70 «Об установлении цен на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц)» (рег. № 8/31195 от 18.08.2016)

Установлены цены (с учетом деноминации) на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц), согласно приложению к постановлению.

Вступило в силу с 22.08.2016 г.

НАЦБАНК

Пост. от 1.08.2016 № 425 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 11 сентября 2013 г. № 524» (рег. № 8/31189 от 17.08.2016)

Внесены изменения в постановление Правления Нацбанка от 11.09.2013 № 524 «О порядке оплаты труда работников банков». В частности, установлено, что выплата вознаграждения по итогам работы за отчетный год руководителю банка и его заместителям должна производиться в соответствии с Инструкцией о порядке и условиях выплаты вознаграждения по итогам работы за отчетный год или годового бонуса, утв. постановлением № 524, не ранее выплаты указанного вознаграждения работникам банка. При этом вознаграждение по итогам работы за отчетный год учитывается при расчете фактического значения коэффициента соотношения средней заработной платы руководителя банка и средней зарплаты по банку в целом ежемесячно в текущем году равными долями начиная с месяца его фактической выплаты.

Вступает в силу с 1.01.2017 г.

ГТК

Пост. от 8.08.2016 № 16 «О внесении изменения в постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 30 мая 2014 г. № 29» (рег. № 8/31194 от 18.08.2016)

Внесены уточнения в приложение к постановлению ГТК от 30.05.2014 № 29 «О времени работы таможенных органов в республиканских пунктах таможенного оформления».

Вступило в силу с 21.08.2016 г.