Новогодние расходы организации: практика исчисления подоходного налога в 2016 году

В канун празднования Нового года у многих организаций появляются расходы, связанные с новогодними премиями, проведением новогоднего корпоратива, приобретением подарков работникам и их детям, а также бизнес-партнерам, клиентам или покупателям. Рассмотрим, как правильно в разных ситуациях действовать налоговым агентам при исчислении и уплате подоходного налога в 2016 г.

При определении налоговой базы подоходного налога учитываются все доходы плательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах (п. 1 ст. 156 НК). К доходам, полученным плательщиком в натуральной форме, в т.ч. относятся:

– оплата (полностью или частично) за него организациями или физическими лицами товаров (работ, услуг), иного имущества или имущественных прав, в т.ч. жилищно-коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах плательщика (подп. 2.1 п. 2 ст. 157 НК);

– полученные плательщиком товары, выполненные в его интересах работы (оказанные услуги) на безвозмездной основе (подп. 2.2 п. 2 ст. 157 НК).

Таким образом, расходы организации, связанные с пра...