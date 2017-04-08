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Новая профессия – тайный безработный

08.04.2017

На рынке труда появилась новая вакансия – тайный безработный, но которую приглашают вполне «серьезных» людей, например, бухгалтеров или генеральных директоров. Правда, вакансия открыта в России, но желающим из Беларуси ничего не мешает предложить свое резюме. Корреспондент «Российский газеты» протестировал профессию тайного безработного. Она оказалась очень похожа на работу тайного покупателя в магазинах.

Необычную вакансию предлагает российский крупный интернет-ресурс по массовому подбору персонала. Журналиста заинтересовала зарплата тайного безработного – до 150 тыс. RUB в месяц и он решил выяснить, за что платят такие деньги. Оказалось, что «тайный соискатель» вакансии журналиста не требуется, зато нужны бухгалтеры, секретари, менеджеры по продажам и даже генеральные директора. Можно действующие, а можно и бывшие. Главное, они должны быть квалифицированными специалистами в своей области.

Задача тайного безработного – ходить на собеседования в разные компании в качестве соискателя на должность, а потом писать отчеты о том, как прошла встреча с отделом кадров: было ли удобно добираться до офиса, обстановка в помещении, время ожидания, манера общения сотрудников по работе с персоналом. Отчеты нужны работодателям и кадровым агентствам. Тайный соискатель должен оценить привлекательность компании с точки зрения потенциальных работников.

Размер зарплаты пропорционален количеству пройденных собеседований. Максимальный доход в 150 тыс. RUB возможен в режиме 3-4 встречи в неделю при условии, что вы топ-менеджер.

Работа имеет свои особенности: надо уметь правильно составить резюме, чтобы у работодателя не возникло сомнений, что перед ним реальный соискатель. При этом резюме должно быть по-настоящему «красивым», чтобы у отдела кадров появилось желание пригласить кандидата на собеседование. Важно уметь вести себя на собеседовании естественно, интересоваться будущей работой, рассказывать о своих достижениях. В таком кино вы еще не снимались? Открыт кастинг на главную роль.

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ

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