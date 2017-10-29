Новая надежда нефтяных цен

К вечеру 27 октября баррель нефти Brent на бирже ICE в Лондоне торговался на уровне 60,34 USD/барр. с поставками на декабрь – на 1,74% больше, чем на момент открытия торгов. В последний раз котировка нефти этой марки превышала 60 USD/барр. 3 июля 2015 г. В то же время нефть марки WTI подорожала на 2,2%, до 53,78 USD/барр.

Единственной реальной новостью, способной вызвать рост цен на нефть, аналитики называют заявление Саудовской Аравии о сокращении с ноября экспорта нефти. Кроме того, Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов сообщает, что Brent дорожает на фоне оптимистических ожиданий того, что ОПЕК продлит свое соглашение о сокращении поставок нефти, а также ситуации в Курдистане. После объявления там независимости Турция пригрозила перекрыть транзит нефти по своей территории, а Ирак – в целом запретить Курдистану продавать нефть. Это может повлечь сокращение поставок на мировой рынка 500 тыс. барр. нефти,

Тем временем Всемирный банк ухудшил свой прогноз по росту цен на нефть на 2017 год на 2 USD за баррель. Об этом говорится в докладе ВБ о ценах на биржевые товары.

На следующий год прогноз по ценам на нефть снизился на 4 USD – до 56 USD/барр., что, впрочем, выше, чем в текущем году. По мнению авторов доклада, это будет связано с «постоянно растущим спросом, согласованным сокращением добычи среди экспортеров нефти и стабилизацией добычи сланцевой нефти в США».

В свою очередь, МВФ на 3 USD понизил прогноз мировых цен на нефть на 2017 и 2018 гг. до 51,9 и 52 USD/барр. соответственно.

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ