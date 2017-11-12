Норматив бронирования средств в ноябре увеличен

С 10 ноября 2017 г. применяется новый норматив удержания денежных средств с нанимателей, имеющих задолженность по выплате зарплаты, в размере 330,53 BYN, сообщается на сайте Минтруда и соцзащиты.

Напомним, что согласно Указу Президента от 27.11.1995 № 483 «Об обеспечении своевременной выплаты заработной платы» с нанимателей, имеющих задолженность по выплате зарплаты, в бесспорном порядке удерживаются суммы, соответствующие 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения (БПМ), скорректированного в период между утверждениями его размеров на индекс потребительских цен на каждого работника с учетом коэффициентов повышения тарифных ставок рабочих по технологическим видам работ, производствам и отраслям экономики исходя из списочной численности работников, и размеру оплаты отпусков, выплаты обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование на эти суммы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения РБ, выходных пособий, алиментов, пособий по государственному социальному страхованию, а также подоходный налог, исчисленный из сумм, удерживаемых в бесспорном порядке и подлежащих налогообложению.

По данным Белстата, индекс потребительских цен за октябрь 2017 г. к сентябрю 2017 г. составил 101,2%. Постановлением Минтруда и соцзащиты от 23.10.2017 № 60 величина БПМ с 1 ноября 2017 г. по 31 января 2018 г. установлена в размере 217,74 BYN. Эта величина, скорректированная на индекс потребительских цен за октябрь 2017 г., составляет 220,35 BYN (217,74 х 101,2/100), значит, норматив, используемый для бронирования, равен 330, 53 BYN (220,35 х 1,5).

Данный норматив применяется с 10 ноября 2017 г., при этом с 1 ноября 2017 г. для бронирования указанных средств следовало применять норматив, равный 326,61 BYN (см. «ЭГ» № 82 за 31.10.2017 г. « Бронирование средств на зарплату »).

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 20.11.2022