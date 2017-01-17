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№4 (2011) от 17.01.2017

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№4 (2011) от 17.01.2017

18 января 2017 года

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Вопрос-ответ

Норма рабочего времени

17.01.2017

Для отдельных сотрудников в организации в 2017 г. планируется установить суммированный учет рабочего времени с режимом работы «2 через 2 дня», учетный период – год. Правильно ли установить при этом рабочее время с 10.00 до 21.30 с перерывом на обед 30 минут с 14.00 до 14.30?

Да, правильно.

Для режима рабочего времени «2 через 2 дня» невозможно соблюдение установленной ст. 112 ТК еженедельной продолжительности рабочего времени (например, 40 часов).

В связи с этим для работников вводится суммированный учет рабочего времени.

Заметим, что суммированный учет рабочего времени служит методом учета рабочего времени, но не является режимом рабочего времени.

Еженедельная (ежедневная) продолжительность рабочего времени при суммированном учете может быть больше или меньше установленной в правилах внут­реннего трудового распорядка нормы продолжительности рабочего времени. При этом ежедневная продолжительность рабочего времени не может превышать 12 часов...

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