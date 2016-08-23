Скачать свежий номер газеты

№65 (1972) от 26.08.2016

Войти | Зарегистрироваться

Ставка рефинансирования

18.00%

Скачать свежий номер газеты

№65 (1972) от 26.08.2016

26 августа 2016 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Неустойка и убытки – за счет залога

23.08.2016

Между сторонами планируется заключить договор залога для обеспечения исполнения денежного обязательства. Нужно ли указывать в договоре залога, помимо суммы (размера) основного денежного обязательства, для обеспечения за счет стоимости заложенного имущества также денежную оценку (сумму) процентов за пользование чужими денежными средствами, неустойки и убытков в случае неисполнения денежного обязательства?

Нет, не нужно.

В соответствии со ст. 315 ГК в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

Пунктом 1 ст. 320 ГК в договоре о залоге должны быть указаны в т.ч. стоимость, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом.

Таким образом, исходя из приведенной нормы для обеспечения залогом каких-либо обязательств...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад

Также читайте:

Право: список рубрик

Поддержка

Подписка

Архивы

Опросы

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2016. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit