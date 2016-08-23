Неустойка и убытки – за счет залога

Между сторонами планируется заключить договор залога для обеспечения исполнения денежного обязательства. Нужно ли указывать в договоре залога, помимо суммы (размера) основного денежного обязательства, для обеспечения за счет стоимости заложенного имущества также денежную оценку (сумму) процентов за пользование чужими денежными средствами, неустойки и убытков в случае неисполнения денежного обязательства?

Нет, не нужно.

В соответствии со ст. 315 ГК в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

Пунктом 1 ст. 320 ГК в договоре о залоге должны быть указаны в т.ч. стоимость, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом.

Таким образом, исходя из приведенной нормы для обеспечения залогом каких-либо обязательств...