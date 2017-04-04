Нереализованный потенциал: на рынке акций по-прежнему затишье

Формирование обновленной правовой базы, включая принятие нового Закона «О рынке ценных бумаг», ряда указов, постановлений правительства и инструкций, мало повлияло на состояние фондового рынка в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в отчете о работе Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь в 2016 г.

На 1 января т.г. в республике числилось 2386 открытых акционерных обществ (на 1,9% больше, чем годом ранее) и 2242 закрытых (на 1,1% меньше), говорится в годовом отчете Департамента по ценным бумагам Минфина. Сум­марный объем эмиссии их акций увеличился за год на 11,2% и достиг 29 168 млн. BYN (после деноминации), увеличившись с 28,9% к ВВП до 30,2%. В част­ности, объем выпусков акций открытых акционерных обществ вырос на 11,6%, до 26 558,9 млн. BYN, а закрытых – на 7,2%, до 2609,1 млн. При этом эмиссия акций ЗАО за 2016 г. по сравнению с 2015-м уменьшилась на 47,2% (в результате изменений уставных фондов обществ за счет уменьшения номинальной стоимости акций и сокращения количества акций) и составила всего 175,3 млн. BYN, а ОАО – на 18,7%, до 2764 млн. BYN. При этом новый выпуск акций при создании акционерных обществ составил 829,8 млн. BYN (27% от общего изменения объема выпусков акций), что в 2,3 раза больше, чем в 2015 г. Дополнительный выпуск акций со­ставил 1704,7 млн. BYN (55,5%), изменение номинальной стоимости имеющихся акций – 538,6 млн. BYN (17,5%). Кроме того, было аннулировано акций на 133,8 млн. BYN.

Фондовый рынок в прошлом году не баловал предприятия внеш­ними инвестициями. Напротив, сре­дства государства в формировании уставных фондов АО в 2016 г. по сравнению с 2015-м снизились в 1,9 раза, до 1124,6 млн. BYN (34,2% от общего количества), средства инвесторов – на 22%, до 281 млн. (8,5%), а собственные средства АО увеличились в 1,4 раза и составили 1090,2 млн. BYN (33,2%). Таким образом, компании стремились перераспределить собственный ка­питал, чтобы сохранить максимум средств в своем распоряжении, а не тратить их на дивиденды.

В I полугодии т.г. эмиссионная активность осталась за регионами. Если в Минске общий объем новых выпусков акций ОАО составил 21,84 млн. BYN, то в Могилевской области – 302,6 млн., Брестской – 315,3 млн., Гродненской – 122,9 млн., Гомельской – 36,7 млн., Минской – 16,4 млн., Витебской – 5,37 млн. BYN. Впрочем, региональный «эмиссионный бум» отражает в основном процесс «конвертации» господдержки и долгов перед бюджетом некоторых предприятий в акции, поступающие в собственность государства.

На начало текущего года к обращению на БВФБ допущены акции 2387 юридических лиц. Но в свободном обращении находится лишь небольшая часть этих бумаг. Первичное размещение акций на бирже ни в 2015-м, ни в 2016 г. не осуществлялось вообще. На вторичных торгах за прошлый год были совершены сделки с акциями на сумму 50,3 млн. BYN – в 2,5 раза больше, чем в 2015 г. в текущих ценах. При этом количество сделок снизилось с 3257 до 2805, а число акций, ставших их предметом, – более чем в 2,6 раза: с 46,4 млн. акций до 17,7 млн.

Не слишком удачным был прошлый год и для неорганизованного рынка акций ОАО. Здесь заключено всего 1269 сделок купли-продажи 1,19 млн. акций на сумму 8,1 млн. BYN, что в 4,5 раза меньше, чем годом ранее. Напомним, в 2015 г. число сделок на внебиржевом рынке сократилось в 1,8 раза по сравнению с 2014-м, а их общая сумма – в 3,2 раза.

Кроме того, в 2016 г. была заключена 771 сделка купли-­продажи 10,8 млрд. акций за­крытых акционерных обществ на сумму 54,1 млн. BYN.

Отсутствие интереса к фондовому рынку показывает и динамика индикативных заявок по ценным бумагам. В течение 2016 г. пользователями Белорусской котировочной автоматизированной системы (БЕКАС) было выставлено только 203 индикативные заявки по цен­ным бумагам (в т.ч. 115 – на продажу и 88 – на покупку), что в 1,8 раза меньше, чем за 2015 год (372 заявки).

Стагнация фондового рынка пагубно отражается на кадрах. На 1 июля в республике числилось всего 60 действующих проф­участ­ников, в т.ч. 25 банков, одна небанковская кредитно-­финансовая организация (преобразованная из «Хоум Кредит банка») и 34 небанковских организаций. Снижается количество аттестованных специалистов. Их осталось всего 3786 – на 7,2% меньше, чем на начало года. При этом количество специалистов, имеющих аттестат I категории, стало на 66 (-5,6%) меньше, II категории – на 59 (-13,6 %), III категории – на 165 (-6,7%) меньше, категории С – на 2 (-50%). Часть аттестованных специалистов просто не пре­дставила документы для про­дления срока действия аттестатов.

Итак, разговоры о преимуществах финансирования путем привлечения средств в акционерный капитал не слишком впечатляют бизнес. Чтобы перейти от слов к делу, помимо правовой базы, биржевой и депозитарной инфраструктуры тре­буется появление подходящих макроэкономических и институциональных условий, доверие инвесторов к эмитентам и их менеджменту, а главное – к государству как гаранту защиты прав собственников и соблюдения принятых обязательств.

Автор публикации: Отдел финансов "ЭГ"

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 10.04.2017