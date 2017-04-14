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№29 (2036) от 14.04.2017

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№29 (2036) от 14.04.2017

14 апреля 2017 года

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Вопрос-ответ

Непродление контракта с беременной сотрудницей

14.04.2017

Беременная женщина трудится в коммерческой организации. Контракт заканчивается до начала декретного отпуска.

Имеет ли право наниматель не продлить с ней контракт?

Частью 4 п. 2 Указа Президента от 12.04.2000 № 180 «О порядке применения Декрета Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29» определено, что контракт с беременной женщиной с ее согласия продлевается на период беременности либо иной срок по соглашению сторон.

Статья 268 ТК также запрещает отказывать женщинам в заключении трудового договора и снижать им заработную плату по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей в возрасте до 3 лет, а одиноким матерям – с наличием ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида – до 18 лет). Установлено, что при отказе в заключении трудового договора указанным категориям...

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