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№83 (2090) от 03.11.2017

07 ноября 2017 года

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Недвижимость
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Неожиданная находка

04.11.2017
Неожиданная находка

Во время ремонта родительского дома нашли затерявшиеся и не перерегистрированные именные приватизационные чеки (ИПЧ) «Жилье» и «Имущество».

Можно ли их использовать сегодня?

В соответствии с Декретом Президента от 7.06.2005 № 6 «Об упорядочении обращения и использования именных приватизационных чеков «Жилье» после 1.01.2006 г. находятся в обращении и используются в соответствии с законодательством только перерегистрированные ИПЧ «Жилье». Их перерегистрация осуществлялась в установленном порядке с 1.08.2005 г. до 1.01.2007 г.

Владельцы чеков, которые не смогли по уважительным причинам перерегистрировать их в установленный срок, могут воспользоваться нормой, предусмотренной подп. 1.1 п. 1 Декрета № 6. Если перерегистрация чеков «Жилье» была невозможна из-за болезни их собственника или отсутствия его в Беларуси, установленный срок перерегистрации продлевается на время болезни либо отсутствия.

Лицам, не перерегистрировавшим принадлежащие им чеки «Жилье» по иным уважительным причинам, данный срок может быть продлен по решению суда, если иск об этом предъявлен в суд в течение общего срока исковой давности.

Что касается ИПЧ «Имущество», то постановлением Совмина от 1.02.2016 № 79 «Об обращении именных приватизационных чеков «Имущество» срок их обращения установлен по 30.06.2019 г. Информацию об акционерных обществах, акции которых можно приобрести за такие чеки, можно получить в отделении АСБ «Беларусбанк», в котором открыт соответствующий чековый счет.

Автор публикации: Виктор САВИЦКИЙ, член отделения Межрегиональной общественной организации «АЖКХ» (Академия жилищно-коммунального хозяйства)

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Содержание «Экономической газеты» N 83 за 3 ноября 2017 года
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