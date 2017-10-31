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№83 (2090) от 03.11.2017

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№83 (2090) от 03.11.2017

07 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Неотработанное рабочее время

31.10.2017

Слесарю по контракту установлена сдельно-премиальная форма оплаты труда.

На основании чего и как оплатить часы нахождения слесаря на ежегодном медицинском осмотре, внутри­сменном обучении, собраниях коллектива, если они не занимают полную рабочую смену? Можно ли в контракте со сдельщиком установить оплату таких мероприятий как повременную?

Оплата производится за время нахождения работника на медицинском осмотре и за время внутрисменного обучения. Устанавливать в контракте с рабочим со сдельной оплатой труда повременную оплату неотработанного времени законодательством не предусмотрено.

В соответствии со ст. 133 ТК обязательному учету подлежит фактическое рабочее время, которое состоит из отработанного и неотработанного времени, включаемого в соответствии...

Автор публикации: Ирина НОВИКОВА, экономист

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Содержание «Экономической газеты» N 83 за 3 ноября 2017 года
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