Неосновательное обогащение как следствие незаключенного договора аренды

В случае использования чужого имущества без договорных оснований у пользователя возникает факт неосновательного обогащения за счет владельца имущества. ГК предоставляет право владельцу в подобных ситуациях требовать возмещения названного обогащения лицом, неправомерно использующим его имущество.

Ориентиры для судебной практики в разрешении подобных споров даны в п. 18 постановления Пленума ВХС от 15.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах рассмотрения дел, возникающих из арендных правоотношений» (далее – постановление № 1), согласно которому лицо, неосновательно использующее чужое имущество (назовем его «незаконный арендатор»), обязано уплатить неосновательное обогащение собственнику имущества.

Размер неосновательного обогащения приравнен законодателем в ст. 974 ГК к арендной плате за подобное имущество на дату окончания незаконного использования. В случае окончания незаконного использования в связи с заключением договора аренды определение подобной стоимости не вызывает затруднений...

Автор публикации: Сергей БЕЛЯВСКИЙ, судья экономического суда Гродненской области