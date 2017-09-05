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№66 (2073) от 05.09.2017

05 сентября 2017 года

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Судебная практика

Неосновательное обогащение как следствие незаключенного договора аренды

05.09.2017
Неосновательное обогащение как следствие незаключенного договора аренды

В случае использования чужого имущества без договорных оснований у пользователя возникает факт неосновательного обогащения за счет владельца имущества. ГК предоставляет право владельцу в подобных ситуациях требовать возмещения названного обогащения лицом, неправомерно использующим его имущество.

Ориентиры для судебной практики в разрешении подобных споров даны в п. 18 постановления Пленума ВХС от 15.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах рассмотрения дел, возникающих из арендных правоотношений» (далее – постановление № 1), согласно которому лицо, неосновательно использующее чужое имущество (назовем его «незаконный арендатор»), обязано уплатить неосновательное обогащение собственнику имущества.

Размер неосновательного обогащения приравнен законодателем в ст. 974 ГК к арендной плате за подобное имущество на дату окончания незаконного использования. В случае окончания незаконного использования в связи с заключением договора аренды определение подобной стоимости не вызывает затруднений...

Автор публикации: Сергей БЕЛЯВСКИЙ, судья экономического суда Гродненской области

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Содержание «Экономической газеты» N 66 за 5 сентября 2017 года
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