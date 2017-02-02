Ненадлежащая реклама лекарственных средств в Интернете

О такой возможности рассказала Инна Гаврильчик, начальник сектора контроля за рекламой управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ, сославшись на многочисленные случаи нарушения законодательства о рекламе, выразившиеся в ненадлежащей рекламе лекарственных средств в Интернете.

Напомним, что в соответствии со ст. 12.15 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем, рекламораспространителем или должностным лицом государственного органа законодательства о рекламе, в т.ч. размещение (распространение) рекламораспространителем на территории Беларуси рекламы, подлежащей согласованию с уполномоченным госорганом, без такого согласования или рекламы продукции, товаров (работ, услуг), производимых на этой территории, изготовленной с привлечением иностранных или международных юридических лиц (организаций, не являющихся юридическими лицами), иностранных граждан или лиц без гражданства, кроме случаев, когда законодательными актами разрешено такое изготовление, влечет наложение штрафа в размере от 5 до 30 базовых величин (БВ), на индивидуального предпринимателя (ИП) – от 10 до 40 БВ, а на юридическое лицо – от 20 до 50 БВ.

Реклама лекарственных средств и биологически активных добавок в Интернете должна быть в обязательном порядке согласована с Минздравом, являющимся уполномоченным госорганом, а значит, размещение рекламы указанных товаров при отсутствии такого согласования попадает под действие ст. 12.15 КоАП. Однако в МАРТ считают действующие в настоящее время размеры штрафов недостаточными и предлагают увеличить их:

– для физических лиц – до 10–50 БВ;

– для ИП – до 30–100 БВ;

– для юридических лиц – до 40–200 БВ.

Возможно, это остановит размещение ненадлежащей рекламы лекарственных средств и биологически активных добавок в Интернете, которой пока хватает. Так, только за январь 2017 г. был ограничен доступ к двум сайтам, на которых размещалась реклама товаров, не являющихся лекарственными средствами, но содержащая информацию о якобы лечебных свойствах этих товаров.