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№88 (2095) от 24.11.2017

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№88 (2095) от 24.11.2017

24 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ
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Неиспользованная помощь

24.11.2017

Юридическое лицо – резидент (далее – резидент) получило иностранную валюту в качестве иностранной безвозмездной помощи от юридического лица – нерезидента. Иностранная валюта была продана и использована на соответствующую цель. Резидент уложился в меньшую сумму, а на остаток планирует приобрести иностранную валюту и вернуть нерезиденту.

Правомерна ли покупка иностранной валюты в данной ситуации?

В ст. 6 Закона от 22.07.2003 № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле» установлено, что к операциям неторгового характера относятся в т.ч. перевод и получение белорусских рублей, иностранной валюты, передача и получение иных валютных ценностей по договорам дарения (в т.ч. в виде пожертвований), договорам предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательством РБ.

Согласно подп. 20.9 п. 20 Инструкции о порядке совершения валютно-обменных операций с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утв. постановлением Правления Нацбанка от 28.07.2005 № 112, резидент, если иное не установлено актами валютного законодательства, вправе покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке Беларуси для осуществления операций неторгового характера. При этом основанием для покупки иностранной валюты по данным валютным операциям являются те же документы, которые служат основанием для их осуществления.

Ответ: Да. правомерна.

Автор публикации: Денис САФАРЕВИЧ, юрист ООО «Арцингер и партнеры»

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Содержание "Экономической газеты" N 88 за 24 ноября 2017 года
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