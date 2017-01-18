Неисключительный коктейль

Перечень алкогольных напитков, на импорт которых не распространяется исключительное право государства, на 2017 год установлен постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 30.12.2016 № 4.

В перечень включены 22 марки французского шампанского (код ТН ВЭД ЕАЭС 2204 10 110 0), вина виноградные (из 2204 21 ТН ВЭД ЕАЭС), при минимальной цене производителя не менее 10 евро за сосуд емкостью 0,75 л на условиях FCA-склад производителя (Инкотермс-2010).

Также в перечне числятся 52 наименования армянского, молдавского и французского коньяков (из 2208 20 ТН ВЭД ЕАЭС), в т.ч. изготовленных из коньячных спиртов, выдержанных более 10 лет, 98 наименований виски (производства Великобритания, Ирландия, Канада, США), 31 наименование рома и 4 – джина.

Напомним, по общему правилу, импортировать алкогольную продукцию в Беларусь вправе только юридические лица, имеющие право на осуществление производства или оборота такой продукции на основании соответствующего специального разрешения (лицензии) в соответствии с Законом от 27.08.2008 № 429-З "О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта" и Положением о порядке организации и проведения конкурсов на определение юридических лиц, обеспечивающих реализацию исключительного права государства на осуществление импорта алкогольной продукции, утв. Декретом от 29.02.2008 № 3. При этом особенности правового регулирования импорта отдельных видов алкогольных напитков, на осуществление импорта которых не распространяется исключительное право государства, установлены Декретом № 3. В нем определены виды таких алкогольных напитков, а также установлено, что право их импортировать имеют юридические лица, размер сформированного уставного фонда которых составляет не менее 250 тыс. евро.

Правительство или уполномоченный им республиканский орган государственного управления ежегодно определяет перечень алкогольных напитков, на осуществление импорта которых не распространяется исключительное право государства, с указанием для вин виноградных минимальной цены производителя, для иных алкогольных напитков – их наименований. Заметим, что этот перечень за последние 4 года не изменился.

Автор публикации: Оксана Кузнецова