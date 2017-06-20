Неготовность № 1: корректировке системы соцстрахования мешают разногласия

О ключевых новшествах, пред­лагаемых в системе государственного социального страхования Беларуси, мы уже рассказывали (см. «ЭГ» № 32 от 28.04.2017 г.). Мнениями насчет предстоящих корректировок делились пред­ставители ФСЗН, Главного пенсионного управления Минтруда и соцзащиты, Минэкономики, МНС, Совета по развитию предпринимательства, Минфина и ФПБ. Уже сама необходимость встречаться в таком формате наводит на мысль, что мы накануне грандиозного шухера.

В частности, обсуждалась воз­можность предоставить ИП, нотариусам и адвокатам право участвовать в системе государственного соцстрахования на добровольной основе. При этом плательщики смогут самостоятельно определять сумму, периоды, сроки и др. Такой механизм действовал ранее, но менялся на протяжении десятилетия. В ФСЗН верят, что ИП заинтересованы в уплате взносов как в источнике будущей пенсии.

Но Главное пенсионное управление не под­держивает эту идею и предлагает обязать ИП самостоятельно определять и декларировать периоды своей занятости (незанятости). Одновременно в Минэкономики считают, что это предложение позволит отчасти разрешить один из проблемных вопросов, постоянно поднимаемых бизнесом, но ведомство озабочено финансовой устойчивостью бюджета фонда. МНС против «добровольцев» и думает, что все они уйдут в «тень», только дай слабину. С этим рассуждением согласен Совет по развитию предпринимательства: уход в «теневую» экономику воз­можен, усилится проблема вы­платы зарплат «в конвертах», возникнет проблема с возмещением потерянных сумм.

Предлагается также расширить круг участников системы государственного соцстрахования на добровольной основе за счет физлиц, осуществляющих деятельность, не относящуюся к предпринимательской в соответствии с ч. 4 п. 1 ст. 1 ГК (например, ремесленная деятельность). Планируется предоставить им право участвовать в соцстраховании при условии уплаты обязательных страховых взносов в ФСЗН в порядке, установленном законодательством. На что ФСЗН возразило, что не все виды деятельности по сути можно отнести к ремесленной, даже на уровне актов законодательства. Например, репетиторство, предоставление услуг тамады, фотосъемка, изготовление фотографий, деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, вы­ступающих индивидуально и др. То есть сегодня проблемы с определением статуса мешают предложить «не предпринимателям» соучастие в системе соцстрахования. Минфин пред­лагает не включать в систему соцстрахования лиц, получающих доходы от аренды.

Обсуждалась возможность от­срочки (рассрочки) погашения задолженности по платежам в бюджет фонда ИП, нотариусам и адвокатам в связи с выводом их из обязательной категории плательщиков взносов. Активно возражает Минфин – разбалансировка доходной и расходной частей бюджета фонда не позволяет прощать долги.

Есть замысел возложить обязанность по уплате взносов за ИП на субъектов хозяйствования, которые предоставляют им работу по гражданско-правовым договорам. Эта мера поможет покрыть разницу выпадающих из бюджета фонда доходов от указанных лиц. ФСЗН пояснил, что уплату взносов за ИП субъектами хозяйствования, предоставляющими им работу, предлагается производить на основании документов и только на сумму вознаграждения, причитающуюся за выполненную ими работу (услугу). Аналогичная нор­ма действовала до 1.08.2002 г., т.е. до введения в обязательную систему ИП. Минэкономики считает лишними дополнительные обязанности для субъектов хозяйствования по уплате таких взносов, что увеличит транзакционные издержки и вообще противоречит подходу исключения избыточных требований к бизнесу.

Но самой тупиковой оказалась идея исключить материальную помощь, оказываемую работникам на оздоровление к трудовому отпуску, из п. 7 Перечня выплат, на которые не начисляются взносы по государственному социальному страхованию, утв. постановлением Совмина от 25.01.1999 № 115. Эта «страховочка» для бюджета фонда составляет 128,1 млн. BYN и пригодится в случае «плохого поведения» ИП, нотариусов и адвокатов после введения для них добровольного участия в системе соцстрахования. Поступления от этих плательщиков в 2016 г. составили 114,3 млн. BYN. Тут ни у кого нет четкой позиции, замечаний, предложений и комментариев. Минфин не поддерживает идею, а ФПБ и Совет по развитию предпринимательства отмечают несправедливость преференций для определенной категории лиц за счет уменьшения социальных гарантий для всех работников. Остальные ведомства молчат (в справке отмечено, что предложения по этому вопросу не высказаны). Может быть, это знак согласия?

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ