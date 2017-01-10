Нефтяной рычаг

Россия собирается сократить в I квартале поставки нефти в Беларусь до 4 млн. т вместо запланированных по графику 4,5 млн. т, пишет «КоммерсантЪ», ссылаясь на анонимные источники. Предполагается, что таким путем Россия намерена вынудить белорусскую сторону погасить задолженность за газ.

По данным «Ъ», Минэнерго РФ передало 28 декабря в Минск новый график, где значится объем поставок составит 4 млн. т вместо предполагавшихся 4,5 млн. Если такой уровень поставок сохранится в дальнейшем, то в целом за год поставки сократятся с запланированных 18 млн. т до 16 млн. Белорусская сторона с таким подходом, по данным «Ъ», не согласна.

Ограничение поставок аналитики связывают с тем, что РФ и Беларусь не смогли до конца прошлого года договориться о погашении долга за российский газ. После того, как наша страна стала платить вместо контрактной стоимости по цене, которую в одностороннем порядке считает «справедливой», к концу ноября долг составлял около 425 млн. USD. В ответ в Москве увязали «газовый» вопрос с поставками нефти, сократив их с запланированных 5,3 млн. т в квартал сначала до 3,5 млн., а в октябре–декабре – до 3 млн. т. Впрочем, уже по итогам 10 месяцев 2016 г. импорт нефти в Беларусь оказался на 13,8% меньше, чем в январе–октябре 2015 г. – 16,1 млн. т.

Неоднократные обещания решить спорные вопросы остались невыполненными в 2016 г. Вероятность их решения в течение I квартала, как обещал перед новым годом вице-премьер РБ Владимир Семашко, тоже не абсолютна. Не ясны и перспективы цен, кредитов и субсидий за счет зачисления таможенных пошлин на российскую нефть в республиканский бюджет. Однако пока новые тарифы на прокачку нефти по территории РБ установлены только до конца марта (см. «ЭГ» № 1). Тем не менее, российские аналитики уверены, что, в конечном итоге, компромисс будет найден.

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ