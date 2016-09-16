Нефти в мире слишком много

Избыток нефти на мировом рынке сохранится и в следующем году, поскольку рост спроса на нее замедляется, а страны ОПЕК продолжают добывать нефть в максимально возможных объемах, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованном 13 сентября. Добыча в ОПЕК держится на рекордных уровнях, компенсируя ее сокращение в остальных странах, хотя спрос в Китае и Индии оказался меньше, чем ожидалось ранее. Таким образом, у белорусского правительства есть веские основания для «консервативных» и «пессимистичных» прогнозов, пока бюджет страны зависит от цен на нефть.

По мнению экспертов МЭА, нынешняя динамика состояния рынка существенно не изменится в ближайшие месяцы и в I полугодии 2017 г.: предложение продолжит превышать спрос.

При этом запасы нефти в промышленно развитых странах ОЭСР превысили 3,1 млрд. барр., достигнув «невиданных ранее» значений. Но объемы перерабатываемой на НПЗ нефти растут самыми низкими темпами за последнее 10 лет.

Ранее эксперты МЭА предполагали, что в III квартале спрос превысит предложение на 1 млн. баррелей, а запасы нефти и нефтепродуктов существенно сократятся. Это должно было помочь постепенному установлению устойчивого баланса на рынке сырой нефти, хотя масштабный избыток запасов нефти и нефтепродуктов должен удержать цены от роста. Однако произошло обратное. Добыча в США оказалась гораздо устойчивее к падению цен на нефть, чем ожидалось, а в придачу ожидается поступление дополнительной нефти из ряда источников. Например, в октябре возобновится добыча на Кашаганском месторождении в Казахстане, увеличивается добыча в России, Бразилии, Норвегии, Мексиканском заливе.

Поэтому ОПЕК пришлось повысить прогноз дневной добычи в странах, не входящих в картель, на 190 тыс. барр. в нынешнем году и на 350 тыс. барр. – в следующем. В итоге избыток нефти в 2017 г. может составить более 750 тыс. барр. в день. Аналогичные оценки дает ОПЕК.

Падение цен на нефть поначалу стимулировало ее активные закупки крупными азиатскими странами, но теперь этот тренд сильно замедлился, отмечает МЭА: Китай и Индия не оправдали надежды экспортеров, потребление нефти в Европе сокращается. После того как нефть более года колебалась около 50 USD за баррель, стимул к росту спроса в результате удешевления топлива пропадает. Продолжающееся замедление экономики Китая и сильные наводнения в этой стране в последнее время подорвали спрос на топливо в промышленном и транспортном секторах, отметило агентство.

Среднедневной спрос в этом году вырастет на 1,3 млн барр., прогнозирует теперь МЭА, а в 2017 г. – на 1,2 млн. барр., это на 100 тыс. и 200 тыс. барр. ниже августовской оценки соответственно.

Не падает и предложение. Добыча в ОПЕК, сохраняющаяся в последние месяцы на рекордных уровнях, компенсирует ее сокращение в странах, не входящих в картель. В августе в мире добывалось 96,9 млн. барр. нефти в день, что всего на 300 тыс. меньше, чем годом ранее. ОПЕК добывает почти на 1 млн. барр. больше, чем год назад, – 33,47 млн. барр.

В текущем году МЭА ожидает падение добычи в странах, не входящих в картель, на 840 тыс. барр., но в 2017 г. эти страны вернутся к росту и будут добывать на 380 тыс. барр. в день больше, чем в 2016-м. В свою очередь, ОПЕК также считает, что в 2017 г. ее конкуренты добудут больше нефти, чем в 2016-м.

Одним из главных факторов является слишком медленное сокращение добычи в США. Напротив, в июле–августе американские нефтяники увеличили количество работающих буровых установок на 77 до 325, по данным Baker Hughes. Таким образом, ресурс снижения себестоимости технологий добычи сланцевой нефти оказался гораздо более гибким и глубоким, чем могли себе представить аналитики. Американские нефтяники способны быстро вводить буровые скважины в эксплуатацию при улучшении ценовой конъюнктуры или останавливать их и консервировать при снижении цен. Кроме того, на некоторых месторождениях себестоимость добычи вообще очень низка. Активность компаний при покупке скважин, а также ряд слияний и поглощений показывает, что они будут наращивать добычу и при нынешнем уровне цен на нефть. Например, по данным Platts Analytics, сейчас новая скважина в штате Делавэр, одном из наиболее рентабельных районов в западной части месторождения Permian, дает внутреннюю норму прибыли в 18%.

Прогнозы ОПЕК и МЭА подтверждают и другие аналитики. Так, глава отдела исследований сырьевых рынков Goldman Sachs Джеффри Карри заявил в среду, что отсутствие факторов, способных реально повлиять на рынок нефти и вызвать значительный рост цен, приведет к тому, что нефтяные котировки будут находиться в диапазоне 45–50 USD за баррель в течение последующих 12 месяцев.

Пока по итогам торгов 14 сентября стоимость ноябрьского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне составила 45,85 USD/барр., октябрьского фьючерса на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX – 43,58 USD/барр., а 15 сентября утром – 46,1 и 43,71 USD/барр. соответственно.

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ