Нефтегазовый компромисс: признание старого долга в обмен на новые кредиты

Правительство РФ одобрило 13 апреля пакет документов по нефтегазовым вопросам, в т.ч. протокол о внесении изменений в соглашение от 2011 года между правительствами РФ и РБ о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Беларуси. В протоколе устанавливается порядок определения цены на газ для Белоруссии в период до 31 декабря 2019 г. и предусматривает разработку до 1 января 2018 г. предложения по программе формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза к 2025 году.

Накопившийся за почти 15 месяцев долг, который Минск так упорно не признавал, пришлось вернуть. Белорусская сторона в полном объеме, в сумме 726,2 млн. USD, погасила просроченную дебиторскую задолженность перед "Газпромом" за поставки российского газа в 2016-2017 годах, - сообщает ТАСС. Но и Беларусь получит весомую поддержку восточного соседа: объемы поставок нефти восстанавливаются, причем экспортные пошлины с 6 млн тонн останутся в нашем бюджете. По оценкам российских экспертов, если цена на нефть Urals составит около 55 USD/барр., то за счет экспортной пошлины белорусский бюджет получит примерно 570 млн. USD в год.

В текущем году газ будет поставляться по прежней цене – 130 USD за 1 тыс. м3. Но в 2018-2019 гг. мы получим скидку – предположительно – до 20%. По расчетам российских экспертов при сохранении нынешних объемов поставок газа, скидка принесет нашей стране ежегодную экономию примерно в 490 млн. USD. Для «Газмпрома» это существенные потери по нынешним временам: по итогам прошлого года его выручка сократилась на 9,2% до 3934,5 млрд. RUB, хотя чистая прибыль выросла на 1,95% до 411,5 млрд. RUB.

Кроме того, по итогам переговоров президентов Беларуси обещан новый российский кредит до 1 млрд. USD и возобновление финансирования из фонда ЕврАзЭС. Очередной транш должен составить 600 млн. USD. С помощью этих ресурсов белорусским властям удастся сохранить относительную стабильность на финансовом рынке и выиграть время. Остается увидеть, на что оно будет использовано: на проведение структурных реформ или на косметический ремонт прежней социально-экономической модели в надежде сохранить ее как можно дольше.

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ