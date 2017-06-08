Нефть в мире подешевела

Мировые цены на нефть резко опустились 7 июня – до минимумов с начала мая на данных о неожиданном росте запасов всех видов топлива в США.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в среду вечером опустилась на 1,84 USD – до 48,28 USD/барр., а июльских фьючерсов на нефть WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) – на 2,06 USD – до 46,13 USD/барр.

Как говорится в сообщении министерства энергетики США, на минувшей неделе запасы нефти подскочили на 3,3 млн баррелей. Рост фиксируется впервые за 9 недель, эксперты ожидали снижения на 3,5 млн баррелей. Товарные запасы бензина в стране выросли на 3,32 млн баррелей, дистиллятов – на 4,35 млн. Одновременно загруженность нефтеперерабатывающих предприятий в стране упала только на 0,9 п.п. вместо ожидавшихся 0,2 п.п., а добыча нефти в США сократилась на 24 тыс. баррелей в сутки.

По данным Американского института нефти (API), запасы бензина в США на минувшей неделе подскочили на 4,08 млн баррелей. Столь существенный рост запасов топлива усугубил опасения инвесторов в том, что излишек предложения на американском нефтяном рынке сохранится в обозримом будущем. Накануне управление по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США повысило прогноз роста добычи в стране на 2018 год на 0,4% по сравнению с предыдущей оценкой – до 10,01 млн барр./с, что выше рекордного уровня в 9,6 млн барр./с, зафиксированного в 1970 году. Также EIA понизило прогнозы цен на нефть WTI и Brent на 2018 год. Так, прогноз средней стоимости WTI уменьшен на 2,7% – до 53,61 USD/барр., Brent – на 2,6%, до 55,61 USD/барр.

Дополнительным негативным фактором стала новость о том, что компания Royal Dutch Shell сняла ограничения на экспорт нефти из Нигерии, не осуществлявшийся более года.

Тем временем, страны ОПЕК в мае увеличили добычу нефти, что отмечено впервые с октября 2016 г.: на 270 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с апрелем – до 32,12 млн барр/с. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного S&P Global Platts. Увеличение производства нефти обусловлено резким наращиванием объемов добычи Ливией и Нигерией, освобожденным от участия в соглашении об ограничении добычи, отмечается в обзоре S&P Global Platts.