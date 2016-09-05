Нефть и газ по-прежнему остаются главной составляющей внешней торговли Беларуси и России, хотя их объемы падают, а цены служат предметом регулярных споров. Так, на пресс-конференции 3 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) министр энергетики РФ Александр Новак заявил о сокращении поставок российской нефти в нашу страну и отсутствии договоренности о ценах на газ.

По словам министра сейчас поставки осуществляются, исходя из общего годового объема 18 млн. тонн. В течение месяца еще возможность продолжить дискуссию относительно графика IV квартала. При этом результат здесь будет зависеть от решения «газового вопроса», достижения договоренностей о погашении задолженности белорусских потребителей перед поставщиком газа — ОАО «Газпром Трансгаз Беларусь», а также определения новой формулы и параметров взаимоотношений по расчету цены на газ.

Отсутствие окончательной договоренности об изменении расчета формулы цены на газ подтвердил и вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах форума. Он подчеркнул, что пока есть лишь предложения белорусской стороны, а Россия свои предложения пока даже не выдвинула. Вообще, «пока Беларусь не заплатила, вряд ли что-то может быть», — считает А. Дворкович.

Ранее, в июле глава Минэнерго РФ Александр Новак утверждал, что белорусских газовый долг составляет 270 млн. USD. Но в Минске эту сумму считают необоснованной, а контрактную цену в 132,77 USD за 1 тыс.м3 — несправедливой, поскольку она не учитывает девальвацию валют обеих стран. Россия настаивала, что до снятия разногласий оплата должна производиться по контрактной цене, порядок расчета которой закреплен в межправительственном соглашении.

По данным Белстата, в I полугодии т.г. в республику было поставлено 11,5 млн. т нефти (на 1,1% больше, чем в январе-июне 2015 г.) и 9188,6 млн. м3 природного газа (на 2,8% меньше), причем цены на них снизились на 25,4% и 4% соответственно.

В конце августа в СМИ появились сообщения о предварительном согласовании новой формулы ценообразования (см. «ЭГ» № 66). Однако представители «Газпром Трансгаз Беларусь» и Минэнерго РБ не подтвердили достижение таких договоренностей.

По мнению российских экспертов, рано или поздно «Газпром» все равно снизит цену для Беларуси. Очевидно, что она будет приведена к уровню, существующему на рынках Европы за вычетом экспортной пошлины. Таким образом, Беларусь восстановит преимущества, которые предусматривались при создании Таможенного союза.

В отличие от европейских стран, Минск не может использовать для воздействия на своего поставщика – монополиста конкурентные факторы, но их могут заменить политические. По сути, в формуле цены продажи газа главной константой будет стоимость союзной «дружбы». При этом по оценкам аналитиков потери «Газпрома» в случае предоставления сидки в текущем году могут составить около 300 млн. USD, а в 2017-м – порядка 500 млн. или 2% от годовой EBITDA. Сумма может варьироваться по мере изменения валютного курса, так как предполагается, что формула цены будет привязана к российскому рублю.

Дальнейшее снижение коэффициента и приближение цены для Беларуси к внутрироссийской будут увязаны с созданием единого рынка газа в рамках ЕАЭС к 2025 г. Однако на этот процесс могут существенно повлиять планы Минфина РФ увеличить в 2017 г. налоги на нефтегазовые компании.

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ