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№29 (2036) от 14.04.2017

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№29 (2036) от 14.04.2017

14 апреля 2017 года

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Вопрос-ответ

Недвижимость в обеспечение

14.04.2017

Юридическое лицо – резидент (далее – залогодатель) предоставило в залог другому юридическому лицу – резиденту (далее – залогодержатель) капитальное строение, расположенное на земельном участке, предоставленном на праве постоянного пользования.

Вправе ли залогодатель предоставить это же капитальное строение юридическому лицу – нерезиденту в обеспечение исполнения обязательств по договору поставки?

Исходя из ст. 8 Закона от 20.06.2008 № 345-З «Об ипотеке» (далее – Закон № 345-З) кредитор по обязательству, обеспеченному ипотекой, является залогодержателем по договору об ипотеке, обеспечивающему исполнение этого обязательства. Залогодержателями по договору об ипотеке земельных участков могут быть банки, соответствующие требованиям, определяемым Президентом, а также иные организации в случаях, определенных законодательными актами Президента.

В п. 1 Указа Президента от 2.06.2009 № 276 «Об отдельных вопросах ипотеки земельных участков и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Беларусь» установлено, что залогодержателями земельных участков, находящихся в частно...

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