Недоговорной газ

Переговоры между вице-премьерами Беларуси и России по поводу цены на газ закончились безрезультатно, сообщило «РИА-Новости» со ссылкой на советника-посланника посольства Беларуси в России Юрия Ярошевича.

Правительства обеих стран пока не комментируют ход переговоров.

Напомним, недавно Президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия практически договорились по газовому вопросу, а 12 сентября во время рабочей встречи с вице-премьером Владимиром Семашко поставил задачу за два дня завершить переговоры.

Однако, по-видимому, ни один из предложенных Минску вариантов ценообразования не устроил белорусскую сторону: ни сохранение принципа равнодоходности, основанного на прежних соглашениях, ни привязка к внутрироссийским ценам. Не прошел и вариант, предполагающий определенные субсидии.

В конце августа «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщал о предварительно согласованной новой схеме ценообразования на российский газ, предусматривающей снижение цен с нынешних 132 USD за 1 тыс. м3 до 100. Однако позже российский вице-премьер Аркадий Дворкович опроверг эту информацию.

Спор вызван тем, что белорусские власти считают, что в связи с мировым падением цен на энергоносители справедливая цена на поставляемый в республику российский газ не должна превышать 73 USD за 1 тыс. кубометров. Россия настаивала на соблюдении условий заключенного в 2010 г. соглашения, по которому цена формируется исходя из формулы: себестоимость плюс транзит, хранение и реализация на местном рынке. Однако Минск остался при своем мнении, что привело к образованию задолженности в 270 млн. USD. В ответ россияне пригрозили сократить поставки нефти в Беларусь.