Не забудьте о регистрации и учете

Так, 2 профучастника были оштрафованы за регистрацию сделок с ценными бумагами, оформленных с нарушением законодательства, и нарушение порядка их учета, а один получил предупреждение за нарушение сроков предоставления информации о зарегистрированной сделке с ценными бумагами в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Административные взыскания наложены также на 23 эмитента, в т.ч. 3 открытых акционерных общества и 3 закрытых. В частности, 6 эмитентов получили предупреждения за не­представление в установленный срок документов для внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг. За непредставление в установленный срок документов для регистрации акций были ош­т­рафованы 7 ОАО, а 10 наказаны за непредставление в установленный срок ежеквартального отчета. При этом 9 таких нарушителей получили штраф, а одно ОАО отделалось предупреждением.

Следует обратить внимание, что в соответствии со ст. 24 Закона от 5.01.2015 № 231-З «О рынке ценных бумаг» сделки с эмиссионными ценными бумагами, совершаемые на неорганизованном рынке, подлежат обязательной регистрации брокером или депозитарием (за некоторым исключением). Несоблюдение этого требования влечет недействительность таких сделок. Порядок регистрации определен Инструкцией о порядке обращения ценных бумаг на территории Республики Беларусь, утв. постановлением Минфина от 31.08.2016 № 76.

Кроме того, с переходом права собственности на акции к покупателю в ряде случаев необходимо раскрывать информацию об их приобретении в порядке и случаях, установленных ст. 58 Закона и Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утв. постановлением Минфина от 13.06.2016 № 43. В частности, должна раскрываться ин­формация о приобретении крупных пакетов акций (5% и более).

Изменения в Государственном реестре ценных бумаг осуществляются путем внесения в него соответствующих сведений в случае (ст. 14 Закона):

– изменения номинальной стоимости акции;

– консолидации или дробления акций;

– сокращения количества (аннулирования части выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

– изменения полного и (или) сокращенного наименования эмитента;

– изменения категории акций;

– изменения типа привилегированных акций;

– признания судом решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций недействительным.

Для внесения изменений в Государственный реестр цен­ных бумаг представляются заявление, документ, подтверждающий уплату госпошлины (за исключением случая уплаты госпошлины посредством ис­пользования АИС ЕРИП и наличия в заявлении сведений об этом с указанием номера платежа), а также иные документы, предусмотренные законодательством.

Напомним, согласно ст. 11.9 КоАП эмиссия ценных бумаг без регистрации влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере от 20 до 500 базовых величин, непредставление эмитентами в установленный срок документов для регистрации ценных бумаг – штрафа от 5 до 50 базовых величин, а иные нарушения установленного порядка эмиссии и размещения ценных бумаг – до 200 базовых величин. Кроме того, согласно ст. 11.10 КоАП совершение сделок с ценными бумагами с нарушением требований законодательства, в т.ч. порядка и условий их совершения, влечет наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин, а на юрлицо – от 50 до 200 базовых величин. Несообщение об операциях с акциями уполномоченным органам и БВФБ в случаях, предусмотренных законодательством, грозят штрафом от 4 до 20 базовых величин, а отсутствие либо нарушение порядка учета сделок с ценными бумагами, совершаемых или регистрируемых проф­участниками рынка ценных бумаг, или регистрация сделок с ценными бумагами, оформ­ленных либо совершенных с нарушением законодательства, – до 200 базовых величин.

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Объем выпуска акций в Беларуси на 1.01.2017 г. составил 29 168 млн. BYN (на 11,2% больше, чем на начало прошлого года), в т.ч. открытых акционерных обществ – 26 558,9 млн., закрытых – 2609,1 млн., сообщает Нацбанк. При этом на биржевом и неорганизованном рынке в 2016 г. было совершено сделок на сумму 143 млн. BYN (по фактической стоимости), что на 40,4% меньше, чем годом ранее.

Автор публикации: Отдел финансов "ЭГ"