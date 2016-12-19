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№98 (205) от 23.12.2016

22 декабря 2016 года

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Экология
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Не рубите, мужики

19.12.2016

Постановлением Совмина от 14.12.2016 № 1020, вступающим в силу с 31 декабря 2016 г., внесены изменения в постановление Совмина от 25.10.2011 № 1426 «О некоторых вопросах обращения с объектами растительного мира».

При этом переименованы и изложены в новой редакции утвержденные постановлением № 1020:

– Положение о порядке выдачи разрешений на удаление объектов растительного мира и разрешений на пересадку объектов растительного мира (далее – Положение о выдаче разрешений);

– Положение о порядке определения условий осуществления компенсационных посадок либо компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов растительного мира (далее – Положение об условиях компенсации).

Основные нормы этих документов сохранены, но есть и нововведения.

Так, в Положении о выдаче разрешений при указании заявителем в заявлении на удаление, пересадку объектов растительного мира сведений о наличии обстоятельств, при которых деревья, кустарники препятствуют эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, местный исполнительный и распорядительный орган запрашивает у соответствующей уполномоченной местным исполнительным и распорядительным органом организации заключение о подтверждении таких обстоятельств, форма которого устанавливается Минприроды). При этом обстоятельством, препятствующим эксплуатации придорожных насаждений, является необходимость ухода за этими насаждениями, замены деревьев малоценной породы, насаждений, теряющих средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические функции.

Запрос местного исполнительного и распорядительного органа о выдаче заключения направляется в уполномоченную организацию в письменном виде с приложением копии заявления в течение 3 календарных дней со дня поступления в местный исполнительный и распорядительный орган заявления.

При планируемых удалении, пересадке деревьев, кустарников в населенных пунктах местный исполнительный и распорядительный орган в течение 10 календарных дней со дня получения от уполномоченной организации заключения обеспечивает проведение общественного обсуждения проекта решения о выдаче разрешения на удаление, разрешения на пересадку  в порядке, устанавливаемом Совмином.

Установлено, что на общественное обсуждение не выносятся вопросы удаления, пересадки деревьев, кустарников, препятствующих эксплуатации:

– существующих газопроводов, нефтепроводов (продуктопроводов), воздушных и кабельных линий электропередачи и связи, тепловых, водопроводных и канализационных сетей, железнодорожных путей общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, при наличии соответствующего заключения;

– зданий, сооружений и иных объектов, при нарушении требований санитарных норм и правил, гигиенических нормативов в части их инсоляции и освещенности, подтвержденном заключением соответствующего центра гигиены и эпидемиологии.

Еще одно действующее в настоящее время основание для непроведения общественного обсуждения – удаление объектов растительного мира, находящихся в ненадлежащем, в том числе аварийном, состоянии – из Положения о выдаче разрешений исключено.

Что касается Положения об условиях компенсации, то в нем, в частности, уточнено, что размеры компенсационных посадок либо компенсационных выплат определяются исходя из количества удаляемых объектов растительного мира и следующих сведений о каждом из них:

– порода, вид согласно приложениям 1 и 2 к этому документу;

– параметры (диаметр ствола дерева на высоте 1,3 м, высота кустарника, длина кустарника, произрастающего в виде живой изгороди, площадь участка поросли (самосева) деревьев с диаметром ствола на высоте 1,3 м. до 1 см (для деревьев малоценной породы – до 4 см), кустарников, площадь цветника, газона, иного травяного покрова);

– качественное состояние.

Минприроды, другим республиканским органам госуправления, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено до 31 декабря 2016 г. принять меры по реализации постановления № 1020.

Автор публикации: Александр БОРИСОВ

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