Не наш кодекс: белорусский Президент не приехал на подписание Таможенного кодекса ЕАЭС

Таможенный кодекс ЕАЭС с 1 июля 2017 г. должен заменить Таможенный кодекс Таможенного союза, принятый в 2009 г. В новом кодексе предусматривается введение электронного документооборота в таможенных правоотношениях, включая эле­к­тронное декларирование, автоматическую регистрацию таможенной декларации, автоматический выпуск товаров, применение механизма «еди­ного окна». Отдельная глава посвящена институту уполномоченных экономических операторов, внедрение которого должно существенно изменить отношения между таможенными органами и бизнесом в странах ЕАЭС. Также отдельные главы регламентируют вопросы свободных таможенных зон, свободного склада, специальной таможенной процедуры. В кодекс имплементированы положения отдельных международных договоров в рамках ЕАЭС. На 2018 г. запланировано постепенное снижение порога беспошлинного ввоза в страны ЕАЭС товаров, приобретаемых в зарубежных интернет-магазинах.

Обсуждение нового документа затянулось на 3 года, а согласовать проект на уровне премьер-министров удалось лишь в ноябре т.г. Впрочем, уже после этого Президент А. Лукашенко на совещании 9 де­кабря потребовал обеспечить соблюдение национальных интересов Беларуси при принятии Таможенного кодекса ЕАЭС. «…Этот документ дол­жен быть абсолютно выверенным. И после его вступления в силу ни один гражданин Беларуси, и я в том числе, не должен задать вопрос правительству, которое, прежде все­го, вырабатывало и согласовывало этот документ: что же мы имеем на самом деле и почему где-то стало хуже, чем было, – подчеркнул глава государства. – Каким бы Таможенный кодекс ни был компромиссным, ухудшать социально-экономическую ситуацию в Беларуси ни в коем случае нельзя».

Учитывая, что 2 года работы в рамках ЕАЭС стали для белорусской экономики периодом рецессии, а товарооборот в союзе упал почти на 40% в 2015 г. и на 15% в 2016-м, такие сомнения вполне обоснованы. К тому же союзные правила не позволяют устанавливать льготные правила таможенного оформления на внешних границах, но не мешают россиянам вводить ограничения, в частности, по транзитным поставкам товаров из третьих стран, через свою территорию.

Отсутствие Президента Беларуси не помешало его коллегам подписать кодекс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, все документы были согласованы с белорусской стороной, а после их утверждения 26 декабря будут направлены в Минск на подпись А. Лукашенко. Однако председатель палаты представителей Национального собрания РБ Владимир Андрейченко, выступая в Москве на сессии парламентского собрания Союза Беларуси и России, раскритиковал регулярно принимаемые в странах ЕврАзЭС документы. Ситуацию в этом союзе В. Андрейченко назвал не отвечающей белорусским интересам, отметив, что за 2 года фактически не принято ни одного серьезного экономического решения. Часть документов принимается с опозданием, барьеры в торговле сохраняются, о равнодоходности цен на газ остается только мечтать. Особо парламентарий отметил ситуацию на белорусско-российской границе, которая, по его словам, «выходит за рамки как договорной базы, так и здравого смысла».

Споры между Минском и Москвой из-за цен на газ, объемов поставок нефти и тарифов на ее транзит, обвинения в реэкспорте «санкционных» продуктов явно не красят картину евразийской интеграции. В придачу белорусские экспортеры регулярно сталкиваются с протекционизмом властей РФ, а российские компании винят в том же белорусов. Есть претензии и у других стран – участниц ЕАЭС. Так, на заседании в Санкт-Петербурге президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев раскритиковал работу союза, заявив, что для его страны негативных изменений временами даже больше, чем позитивных, что накладывает «отрицательный отпечаток на экономический эффект от интеграции Кыргызстана в ЕврАзЭС». Тем не менее после некоторой заминки А. Атамбаев тоже подписал кодекс.

На фоне таких разногласий довольно двусмысленно выглядят планы создания зоны свободной торговли с Ираном, Египтом, Индией и Сингапуром. Пока доля Ирана в торговле со странами ЕАЭС не превышает 1% (а с Беларусью – 0,09%), но, по расчетам ЕЭК, создание полноформатной зоны может увеличить взаимный товарооборот и обеспечить за несколько лет прирост ВВП для всех членов союза.

Впрочем, аналогичные обещания по другим интеграционным направлениям уже так часто не сбывались, что воспринимаются бизнесом довольно прохладно. До создания единых рынков товаров, услуг и капиталов еще далеко, а барьеры, претензии и хлопоты с соблюдением техрегламентов ощущаются уже сейчас. Неудивительно, что белорусские власти планируют в 2016–2020 гг. диверсифицировать внешнюю торговлю страны, обеспечив равное (по 1/3) распределение экспорта белорусских товаров на рынках ЕАЭС – Евросоюза – стран «дальней дуги» и иных.

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ