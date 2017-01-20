Работница была временно переведена на другую работу для замещения отсутствующего в связи с болезнью работника (до выхода его на работу). Но после больничного работник оформил отпуск. В период его нетрудоспособности в организации был проведен периодический медосмотр, и медики выдали заключение, что этот работник не годен к работе. Таким образом, он к работе после отпуска не может быть допущен.

Обязан ли наниматель трудоустроить на это место работника, временно замещающего «вакансию»? Работница подала заявление с просьбой перевести ее с временной работы на постоянную с 17.12.2016 г., а работодатель планирует перевести на это место другого работника.

Какой датой уволить не годного к работе работника, если отпуск у него до 17.12.2016 г., первый рабочий день после отпуска – 19.12.2016 г., режим работы – сутки через трое (смена начинается 19-го, заканчивается – 20-го)?