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№5 (2012) от 20.01.2017

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№5 (2012) от 20.01.2017

20 января 2017 года

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Вопрос-ответ

Не годен к работе

20.01.2017

Работница была временно переведена на другую работу для замещения отсутствующего в связи с болезнью работника (до выхода его на работу). Но после больничного работник оформил отпуск. В период его нетрудоспособности в организации был проведен периодический медосмотр, и медики выдали заключение, что этот работник не годен к работе. Таким образом, он к работе после отпуска не может быть допущен.

Обязан ли наниматель трудоустроить на это место работника, временно замещающего «вакансию»? Работница подала заявление с просьбой перевести ее с временной работы на постоянную с 17.12.2016 г., а работодатель планирует перевести на это место другого работника.

Какой датой уволить не годного к работе работника, если отпуск у него до 17.12.2016 г., первый рабочий день после отпуска – 19.12.2016 г., режим работы – сутки через трое (смена начинается 19-го, заканчивается – 20-го)?

Прежде всего, определимся, когда увольнять работника, которому противопоказана работа по состоянию здоровья.

Наниматель вправе расторгнуть трудовой договор с работником в случае несоответствия его занимаемой долж­ности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы (п. 2 ст. 42 ТК).

Согласно ст. 12 Закона от 23.06.2008 № 356-З «Об охране труда» не допускается привлечение работающих к работам, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. При этом не допускается увольнение по указанному основанию в период временной нетрудоспособности, а также в период пребывания работника в отпуске (трудовом или социальном) (ч. 2 ст. 43 ТК).

Т...

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