НДС и услуги связи в 2017 году

В связи с изменениями с 1.01.2017 г. порядка обложения НДС услуг электросвязи МНС письмом от 29.12.2016 № 2-1 -10/Ак-2663 разъяснило применение новой налоговой ставки.

В соответствии с подп. 1.2 п. 1 Указа Президента от 25.03.2016 № 111 «О налогообложении и утверждении бюджета прожиточного минимума» (далее – Указ № 111) с 1.04.2016 г. обороты по реализации на территории РБ услуг электросвязи, оказываемых абонентам, облагаются НДС по ставке в размере 25%. На основании дополнения с 1.01.2017 г. п. 1 ст. 102 НК подпунктом 1.5 при реализации услуг электросвязи применяется ставка НДС в размере 25%.

Указанное означает, что с 1.01.2017 г. изменился порядок обложения НДС (вместо ставки НДС в размере 20% будет применяться ставка НДС в размере 25%) при реализации услуг электросвязи, не относящихся к оказываемым абонентам. Под такими услугами (услугами э...