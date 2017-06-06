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15 июня 2017 года

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Консультации

НДС и договоры комиссии с резидентами ЕАЭС

06.06.2017

У налогоплательщиков порой вызывает затруднения уплата НДС по договорам комиссии с резидентами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Рассмотрим порядок исчисления НДС и выставления электронных счетов-фактур (ЭСЧФ) на наиболее часто встречающихся примерах из хозяйственной практики.

Договор комиссии: основные права и обязанности сторон

По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента (ст.ст. 880–882 и 886 ГК). По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. Договор комиссии может быть заключен на определенный срок или без указания срока его действия, с указанием или без указания территории его исполнения, с обязательством комитента не предоставлять тре...

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