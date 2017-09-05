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№66 (2073) от 05.09.2017

05 сентября 2017 года

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Консультации

НДС и бюджетные организации

05.09.2017

Рассмотрим на примерах особенности исчисления НДС бюджетными организациями, как осуществляющими, так и не осуществляющими коммерческую деятельность.

Безвозмездная передача товаров (работ, услуг), имущественных прав

Бюджетные организации не исчисляют НДС при безвозмездной передаче товаров (за исключением ос­новных средств и нематериальных активов), которые переданы по цене их приобретения (цене получения), на основании подп. 2.32 п. 2 ст. 93 НК. Под ценой приобретения товаров понимается цена с НДС (цена без НДС – для товаров, обороты по реализации которых не признаются объектом обложения НДС либо освобождаются от НДС в соответствии с законодательством), указанная продавцом товаров в первичных учетных документах, применяемых при их отгрузке. На основании подп. 19.9 п. 19 ст. 107 НК «входной» НДС по таким товарам не подлежит вычету.

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Автор публикации: Наталья НЕХАЙ,  ведущий аудитор ООО «Аудиторский центр «Эрудит»

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Содержание «Экономической газеты» N 66 за 5 сентября 2017 года
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