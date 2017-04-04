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№27 (2034) от 07.04.2017

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№27 (2034) от 07.04.2017

08 апреля 2017 года

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Вопрос-ответ

НДС: авторские права при распространении ПО

04.04.2017

Существует ли обязанность по начислению и уплате НДС у партнера за правообладателя в ситуации, когда между белорусской компанией (партнер) и российской организацией (правообладатель) заключен лицензионный договор на передачу неисключительных авторских прав, которым определено, что правообладатель передает, а партнер получает право на воспроизведение программного обеспечения (ПО), предоставляемое исключительно для его передачи конечным пользователям через посредников, а также право на распространение?

Правообладатель при этом обеспечивает партнера кодами активации и/или ключевыми файлами, оказывает конечным пользователям техническую поддержку.

Партнер, в свою очередь, обязан: распространять ПО только через посредников; сообщать правообладателю о заключении договоров на распространение ПО с посредниками; выплачивать правообладателю вознаграждение; обеспечивать передачу полученных от правообладателя кодов активации и/или ключевых файлов посредникам; предоставлять отчет правообладателю о распространении ПО.

В соответствии с п.п. 1 и 3 ст. 92 НК при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории РБ иностранными организациями, не осуществляющими деятельность в Р...

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