Название должности работника: кто инструктирует водителей?

Правильно ли назвать его должность «механик по транспорту»?

В организации есть парк машин, в штатном расписании имеется должность механика, который проводит инструктажи водителей.

Наименование должности работника следует установить в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей служащих.

Согласно ст. 61 ТК отнесение выполняемых работ к конкретным тарифным разрядам (должностям) и присвоение работникам соответствующей квалификации осуществляются в порядке, определяемом коллективным договором, соглашением или нанимателем в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Единым квалификационным справочником должностей служащих (ЕКСД), иными квалификационными справочниками, утвержденными в установленном порядке.

Выпуск 13 ЕКСД, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 5.11.2002 № 142 «Должности служащих,...