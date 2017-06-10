АПК
Наше место на глобальном рынке продовольствия
Беларусь является одним из крупнейших мировых производителей мясомолочной продукции. Об этом свидетельствует очередной доклад «Продовольственный прогноз», опубликованный ФАО 8 июня.
По мнению ФАО мировые рынки продовольственных товаров остаются хорошо сбалансированными, что подкрепляется достаточными запасами пшеницы и кукурузы и восстановлением производства масличных продуктов. Растущие затраты на доставку и увеличение товарооборота позволят объемам мирового импорта превысить 1,3 трлн. USD, что на 10,6% больше, чем в 2016 г.
Стоимость продовольственного импорта наименее развитых стран, стран с низким уровнем доходов и дефицитом продовольствия и в странах Африки к югу от Сахары также будет расти еще быстрее из-за более высоких объемов импорта мяса, сахара, молочных и масличных продуктов. Заметим, что такая тенденция может способствовать успеху планов наращивания экспорта продовольствия из Беларуси в этом регионе, о которых говорилось на белорусско-африканском форуме во время Белорусской агропромышленной недели «Белагро-2017».
Мировые цены на продовольственные товары впервые за 3 месяца выросли в мае т.г., а индекс продовольственных цен ФAO, также опубликованный сегодня, составил 172,6 пункта, что на 2,2% выше, чем в апреле т.г. и на 10% выше, чем год назад. Стоимость импорта в мире согласно прогнозам будет расти во всех продовольственных группах, за исключением морепродуктов, внутренний спрос на которые во многих развивающихся странах все чаще удовлетворяется за счет местных ресурсов.
В докладе ФАО содержатся свежие прогнозы по основным продовольственным рынкам. Они характеризуются обильным глобальным предложением, несмотря на расхождения на региональном или национальном уровне.
По оценке ФАО мировое производство молока вырастет на 1,4% в 2017 г., чему будет способствовать стремительный рост в Индии. Статистика производства и внешней торговли молоком и молочной продукцией представлена в таблице 1.
Таблица 1 (тыс. тонн в молочном эквиваленте)
|
|
производство
|
импорт
|
экспорт
|
2013-2015 в среднем
|
2016 расчетно
|
2017 прогноз
|
2013-2015 в среднем
|
2016 расчетно
|
2017 прогноз
|
2013-2015 в среднем
|
2016 расчетно
|
2017 прогноз
|
В мире, всего
|
793 700
|
819 300
|
830 522
|
68 693
|
70 826
|
71 640
|
68 815
|
71 070
|
71 779
|
Канада
|
8 551
|
9 100
|
9 450
|
661
|
663
|
615
|
530
|
613
|
658
|
США
|
93 127
|
96 343
|
98 339
|
1 713
|
2 132
|
2 131
|
10 071
|
9 989
|
10 333
|
Австралия
|
9 688
|
9 844
|
9 056
|
720
|
889
|
1 013
|
3 274
|
3 344
|
3 170
|
Новая Зеландия
|
20 897
|
21 568
|
21 352
|
201
|
281
|
255
|
18 645
|
19 364
|
18 911
|
Аргентина
|
11 466
|
10 096
|
10 500
|
41
|
22
|
23
|
2 236
|
1 817
|
1 899
|
Бразилия
|
34 659
|
33 021
|
34 507
|
854
|
1 659
|
1 508
|
293
|
180
|
192
|
Китай
|
41 974
|
40 926
|
40 076
|
12 066
|
12 019
|
12 727
|
83
|
62
|
59
|
Индия
|
145 678
|
160 377
|
166632
|
90
|
133
|
132
|
706
|
275
|
270
|
Пакистан
|
50 233
|
53 000
|
54 000
|
482
|
645
|
683
|
71
|
58
|
56
|
Европа, всего
|
217 467
|
221 833
|
222 317
|
7 399
|
6 654
|
6 803
|
23 261
|
24 814
|
25 578
|
Беларусь
|
6 827
|
7 200
|
7275
|
172
|
225
|
210
|
3 634
|
3 930
|
3 945
|
Евросоюз
|
158 867
|
163 552
|
164 200
|
1 426
|
1 306
|
1 274
|
17 347
|
18 508
|
19 332
|
Россия
|
30 527
|
30 350
|
30 195
|
4 850
|
4 223
|
4 394
|
247
|
302
|
289
|
Украина
|
11 069
|
10 407
|
10 251
|
144
|
49
|
47
|
663
|
646
|
641
|
|
2013-2015 в среднем
|
2016 расчетно
|
2017 прогноз
|
2017 к 2016,%
|
Сливочное масло
|
Всего в мире
|
947
|
968
|
986
|
1,9
|
Новая Зеландия
|
490
|
503
|
506
|
0,7
|
Евросоюз
|
151
|
212
|
233
|
10,1
|
Беларусь
|
74
|
84
|
82
|
-2,4
|
Австралия
|
42
|
31
|
34
|
9,1
|
США
|
65
|
29
|
22
|
-23,9
|
Сыры
|
Всего в мире
|
2 376
|
2 479
|
2532
|
2,1
|
Евросоюз
|
742
|
800
|
825
|
3,1
|
Новая Зеландия
|
294
|
355
|
340
|
-4,2
|
США
|
336
|
290
|
295
|
1,8
|
Беларусь
|
161
|
204
|
218
|
6,7
|
Австралия
|
162
|
167
|
171
|
2,1
Ожидается, что мировое производство масличных культур достигнет рекордного уровня в 2016/17 гг., главным образом, благодаря высокому уровню урожайности сои, что позволит в дальнейшем пополнить мировые запасы. Первые прогнозы указывают на хорошо обеспеченный рынок также в 2017/18 гг., что еще в большей степени отразится на ценах.
Рост мирового производства мяса, как ожидается, замедлится уже третий год подряд, главным образом, вследствие ожидаемого снижения в Китае, что приведет к увеличению импорта из США и Бразилии.
|
|
производство
|
импорт
|
экспорт
|
Переработка
|
2016 расчетно
|
2017 прогноз
|
2016 расчетно
|
2017 прогноз
|
2016 расчетно
|
2017 прогноз
|
2016 расчетно
|
2017 прогноз
|
Мясо, всего
|
В мире, всего
|
321 029
|
322 020
|
30 491
|
31 076
|
31 187
|
31 954
|
320 389
|
321 197
|
Европа, всего
|
62 654
|
62 987
|
2 917
|
2 829
|
5 875
|
5 935
|
59 690
|
59 881
|
Беларусь
|
1 167
|
1 177
|
47
|
58
|
307
|
327
|
907
|
907
|
Евросоюз
|
47 709
|
47 849
|
1 337
|
1 344
|
5 002
|
5 026
|
44 044
|
44 167
|
Россия
|
9 621
|
9 779
|
1 073
|
980
|
215
|
208
|
10 474
|
10 551
|
Украина
|
2 396
|
2 408
|
94
|
87
|
272
|
296
|
2 218
|
2 198
|
Свинина
|
В мире, всего
|
115 565
|
114 688
|
8 246
|
8 575
|
8 268
|
8 607
|
115 607
|
114 657
|
Европа, всего
|
28 775
|
28 864
|
501
|
440
|
3 233
|
3 237
|
26 043
|
26 067
|
Беларусь
|
398
|
412
|
9
|
9
|
41
|
52
|
366
|
369
|
Евросоюз
|
23 398
|
23 328
|
13
|
13
|
3 107
|
3 100
|
20 305
|
20 241
|
Россия
|
3 403
|
3 556
|
369
|
310
|
49
|
50
|
3 724
|
3 816
|
Украина
|
776
|
766
|
4
|
4
|
4
|
3
|
777
|
767
|
Сербия
|
314
|
310
|
28
|
29
|
17
|
15
|
325
|
324
В докладе «Продовольственный прогноз» также рассматривается возможное влияние ликвидности на колебания цен на сырьевые товары за последние 20 лет, и проводится анализ влияния глобальных условий кредитования на цены на кукурузу, сою и пшеницу.
«Сводка ФАО по предложению зерновых и спроса на зерновые», также опубликованная 7 июня, прогнозирует объем производства зерновых в текущем году на уровне 2 594 млн. т, что на 5 млн. ниже майского прогноза и на 14,1 млн. т (0,5%) – прошлогоднего. Такое снижение вызвано ухудшением видов на урожай фуражных зерновых и, в меньшей степени, риса, а также ожидаемым сокращением мирового производства пшеницы на 2,2%, ячменя и сорго. Это снижение не сможет компенсировать ожидаемый прирост мирового производства кукурузы на 1,4% (главным образом в Южной Америке и на юге Африки), а также риса на 0,7%.
Общее потребление зерновых в сезоне 2017–2018 гг. прогнозируется в объеме 2 584 млн. т, что на 13 млн. т (0,5%) больше, чем в 2016–2017 гг. и на 11 млн. т ниже майского прогноза. Это отражает снижение долгосрочных прогнозов по фуражным пшенице и кукурузе, особенно по Китаю. Ожидается снижение потребления пшеницы по сравнению с сезоном 2016–2017 гг. на 0,4%, рост потребления фуражных зерновых на 0,8%, а риса – на 1,2%.
Прогноз ФАО по мировым запасам зерновых на конец закупочной кампании сезона 2018 года, увеличен по сравнению с маем на 14 млн. т до 703 млн. т, что немного выше, чем в 2017-м. В основном это связано с изменением запасов пшеницы и кукурузы, прежде всего, в Китае, хотя переходящие запасы фуражных зерновых вполне могут снизиться, а запасы риса останутся в целом стабильным.
Впервые за последние 4 года ожидается снижение объема мировой торговли зерновыми в 2017–2018 гг. примерно на 5 млн. т (1,2%) из-за прогнозов снижения импортного спроса на пшеницу, кукурузу и сорго.
Источник: fao.org