Наше место на глобальном рынке продовольствия

По мнению ФАО мировые рынки продовольственных товаров остаются хорошо сбалансированными, что подкрепляется достаточными запасами пшеницы и кукурузы и восстановлением производства масличных продуктов. Растущие затраты на доставку и увеличение товарооборота позволят объемам мирового импорта превысить 1,3 трлн. USD, что на 10,6% больше, чем в 2016 г.

Стоимость продовольственного импорта наименее развитых стран, стран с низким уровнем доходов и дефицитом продовольствия и в странах Африки к югу от Сахары также будет расти еще быстрее из-за более высоких объемов импорта мяса, сахара, молочных и масличных продуктов. Заметим, что такая тенденция может способствовать успеху планов наращивания экспорта продовольствия из Беларуси в этом регионе, о которых говорилось на белорусско-африканском форуме во время Белорусской агропромышленной недели «Белагро-2017».

Мировые цены на продовольственные товары впервые за 3 месяца выросли в мае т.г., а индекс продовольственных цен ФAO, также опубликованный сегодня, составил 172,6 пункта, что на 2,2% выше, чем в апреле т.г. и на 10% выше, чем год назад. Стоимость импорта в мире согласно прогнозам будет расти во всех продовольственных группах, за исключением морепродуктов, внутренний спрос на которые во многих развивающихся странах все чаще удовлетворяется за счет местных ресурсов.

В докладе ФАО содержатся свежие прогнозы по основным продовольственным рынкам. Они характеризуются обильным глобальным предложением, несмотря на расхождения на региональном или национальном уровне.

По оценке ФАО мировое производство молока вырастет на 1,4% в 2017 г., чему будет способствовать стремительный рост в Индии. Статистика производства и внешней торговли молоком и молочной продукцией представлена в таблице 1.

Таблица 1 (тыс. тонн в молочном эквиваленте)

производство импорт экспорт 2013-2015 в среднем 2016 расчетно 2017 прогноз 2013-2015 в среднем 2016 расчетно 2017 прогноз 2013-2015 в среднем 2016 расчетно 2017 прогноз В мире, всего 793 700 819 300 830 522 68 693 70 826 71 640 68 815 71 070 71 779 Канада 8 551 9 100 9 450 661 663 615 530 613 658 США 93 127 96 343 98 339 1 713 2 132 2 131 10 071 9 989 10 333 Австралия 9 688 9 844 9 056 720 889 1 013 3 274 3 344 3 170 Новая Зеландия 20 897 21 568 21 352 201 281 255 18 645 19 364 18 911 Аргентина 11 466 10 096 10 500 41 22 23 2 236 1 817 1 899 Бразилия 34 659 33 021 34 507 854 1 659 1 508 293 180 192 Китай 41 974 40 926 40 076 12 066 12 019 12 727 83 62 59 Индия 145 678 160 377 166632 90 133 132 706 275 270 Пакистан 50 233 53 000 54 000 482 645 683 71 58 56 Европа, всего 217 467 221 833 222 317 7 399 6 654 6 803 23 261 24 814 25 578 Беларусь 6 827 7 200 7275 172 225 210 3 634 3 930 3 945 Евросоюз 158 867 163 552 164 200 1 426 1 306 1 274 17 347 18 508 19 332 Россия 30 527 30 350 30 195 4 850 4 223 4 394 247 302 289 Украина 11 069 10 407 10 251 144 49 47 663 646 641

В текущем году производство молока в ЕС, США, Аргентине и Канаде будет стабильным, экспорт из Новой Зеландии, Австралии и Швейцарии может несколько сократиться, а из Беларуси сохранится неизменным благодаря ограничениям импорта в России. Но, поскольку спрос в этой стране не растет, то у Беларуси, по мнению ФАО, нет долгосрочных стимулов для наращивания производства молока и основных молочных продуктов.

В докладе наша страна отмечена в числе 5 крупнейших мировых экспортеров масла и сыров (табл.2)

Таблица 2, тыс. тонн

2013-2015 в среднем 2016 расчетно 2017 прогноз 2017 к 2016,% Сливочное масло Всего в мире 947 968 986 1,9 Новая Зеландия 490 503 506 0,7 Евросоюз 151 212 233 10,1 Беларусь 74 84 82 -2,4 Австралия 42 31 34 9,1 США 65 29 22 -23,9 Сыры Всего в мире 2 376 2 479 2532 2,1 Евросоюз 742 800 825 3,1 Новая Зеландия 294 355 340 -4,2 США 336 290 295 1,8 Беларусь 161 204 218 6,7 Австралия 162 167 171 2,1 Ожидается, что мировое производство масличных культур достигнет рекордного уровня в 2016/17 гг., главным образом, благодаря высокому уровню урожайности сои, что позволит в дальнейшем пополнить мировые запасы. Первые прогнозы указывают на хорошо обеспеченный рынок также в 2017/18 гг., что еще в большей степени отразится на ценах.