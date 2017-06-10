Скачать свежий номер газеты

№43 (2050) от 13.06.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.8771 руб.

2.1048 руб.

Р (100)

3.2929 руб.

Ставка рефинансирования

13.00%

Инфляция

0.30%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

183.82 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№43 (2050) от 13.06.2017

15 июня 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

АПК
Версия для печати

Наше место на глобальном рынке продовольствия

10.06.2017

Беларусь является одним из крупнейших мировых производителей мясомолочной продукции. Об этом свидетельствует очередной доклад «Продовольственный прогноз», опубликованный ФАО 8 июня.

По мнению ФАО мировые рынки продовольственных товаров остаются хорошо сбалансированными, что подкрепляется достаточными запасами пшеницы и кукурузы и восстановлением производства масличных продуктов. Растущие затраты на доставку и увеличение товарооборота позволят объемам мирового импорта превысить 1,3 трлн. USD, что на 10,6% больше, чем в 2016 г.

Стоимость продовольственного импорта наименее развитых стран, стран с низким уровнем доходов и дефицитом продовольствия и в странах Африки к югу от Сахары также будет расти еще быстрее из-за более высоких объемов импорта мяса, сахара, молочных и масличных продуктов. Заметим, что такая тенденция может способствовать успеху планов наращивания экспорта продовольствия из Беларуси в этом регионе, о которых говорилось на белорусско-африканском форуме во время Белорусской агропромышленной недели «Белагро-2017».

Мировые цены на продовольственные товары впервые за 3 месяца выросли в мае т.г., а индекс продовольственных цен ФAO, также опубликованный сегодня, составил 172,6 пункта, что на 2,2% выше, чем в апреле т.г. и на 10% выше, чем год назад. Стоимость импорта в мире согласно прогнозам будет расти во всех продовольственных группах, за исключением морепродуктов, внутренний спрос на которые во многих развивающихся странах все чаще удовлетворяется за счет местных ресурсов.

В докладе ФАО содержатся свежие прогнозы по основным продовольственным рынкам. Они характеризуются обильным глобальным предложением, несмотря на расхождения на региональном или национальном уровне.

По оценке ФАО мировое производство молока вырастет на 1,4% в 2017 г., чему будет способствовать стремительный рост в Индии. Статистика производства и внешней торговли молоком и молочной продукцией представлена в таблице 1.

Таблица 1 (тыс. тонн в молочном эквиваленте)

 

производство

импорт

экспорт

2013-2015 в среднем

2016 расчетно

2017 прогноз

2013-2015 в среднем

2016 расчетно

2017 прогноз

2013-2015 в среднем

2016 расчетно

2017 прогноз

В мире, всего

793 700

819 300

830 522

68 693

70 826

71 640

68 815

71 070

71 779

Канада

8 551

9 100

9 450

661

663

615

530

613

658

США

93 127

96 343

98 339

1 713

2 132

2 131

10 071

9 989

10 333

Австралия

9 688

9 844

9 056

720

889

1 013

3 274

3 344

3 170

Новая Зеландия

20 897

 21 568

21 352

201

281

255

18 645

19 364

18 911

Аргентина

11 466

10 096

10 500

41

22

23

2 236

1 817

1 899

Бразилия

34 659

33 021

34 507

854

1 659

1 508

293

180

192

Китай

41 974

40 926

40 076

12 066

12 019

12 727

83

62

59

Индия

145 678

160 377

166632

90

133

132

706

275

270

Пакистан

50 233

53 000

54 000

482

645

683

71

58

56

Европа, всего

217 467

221 833

222 317

7 399

6 654

6 803

23 261

24 814

25 578

Беларусь

6 827

7 200

7275

172

225

210

3 634

3 930

3 945

Евросоюз

158 867

163 552

164 200

1 426

1 306

1 274

17 347

18 508

19 332

Россия

30 527

30 350

30 195

4 850

4 223

4 394

247

302

289

Украина

11 069

10 407

10 251

144

49

47

663

646

641
 
В текущем году производство молока в ЕС, США, Аргентине и Канаде будет стабильным, экспорт из Новой Зеландии, Австралии и Швейцарии может несколько сократиться, а из Беларуси сохранится неизменным благодаря ограничениям импорта в России. Но, поскольку спрос в этой стране не растет, то у Беларуси, по мнению ФАО, нет долгосрочных стимулов для наращивания производства молока и основных молочных продуктов.
 
В докладе наша страна отмечена в числе 5 крупнейших мировых экспортеров масла и сыров (табл.2)
 
Таблица 2, тыс. тонн
 
2013-2015 в среднем
2016 расчетно
2017 прогноз
2017 к 2016,%
Сливочное масло
Всего в мире
947
968
986
1,9
Новая Зеландия
490 
503
506
0,7
Евросоюз
151 
212
233
10,1
Беларусь
74
84
82
-2,4
Австралия
42 
31
34
9,1
США
65
29
22
-23,9
Сыры
Всего в мире
2 376
2 479
2532
2,1
Евросоюз
742 
800
825
3,1
Новая Зеландия
294 
355
340
-4,2
США
336 
290
295
1,8
Беларусь
161
204
218
6,7
Австралия
162 
167
171
2,1

Ожидается, что мировое производство масличных культур достигнет рекордного уровня в 2016/17 гг., главным образом, благодаря высокому уровню урожайности сои, что позволит в дальнейшем пополнить мировые запасы. Первые прогнозы указывают на хорошо обеспеченный рынок также в 2017/18 гг., что еще в большей степени отразится на ценах.

Рост мирового производства мяса, как ожидается, замедлится уже третий год подряд, главным образом, вследствие ожидаемого снижения в Китае, что приведет к увеличению импорта из США и Бразилии.

Беларусь также числится среди крупнейших европейских производителей и экспортеров мяса (таблица 3).
 
Таблица 3 (тыс.т)
 

производство

импорт

экспорт

 
Переработка

2016 расчетно

2017 прогноз

2016 расчетно

2017 прогноз

2016 расчетно

2017 прогноз

2016 расчетно

2017 прогноз

Мясо, всего

В мире, всего

321 029

322 020

30 491

31 076

31 187

31 954

320 389

321 197

Европа, всего

62 654

62 987

2 917

2 829

5 875

5 935

59 690

59 881

Беларусь

1 167

1 177

47

58

307

327

907

907

Евросоюз

47 709 

47 849

1 337

1 344

5 002

5 026

44 044

44 167

Россия

9 621 

9 779

1 073

980

215

208

10 474

10 551

Украина

2 396

2 408

94

87

272

296

2 218

2 198

Свинина

В мире, всего

115 565

114 688

8 246

8 575

8 268

8 607

115 607

114 657

Европа, всего

28 775

28 864

501

440

3 233

3 237

26 043

26 067

Беларусь

398

412

9

9

41

52

366

369

Евросоюз

23 398

23 328

13

13

3 107

3 100

20 305

20 241

Россия

 
3 403
 
3 556
 
369
 
310
 
49
 
50
 
3 724
 
3 816

Украина

776

766

4

4

4

3

777

767

Сербия

 
314

310

28

29

17

15

325

324

В докладе «Продовольственный прогноз» также рассматривается возможное влияние ликвидности на колебания цен на сырьевые товары за последние 20 лет, и проводится анализ влияния глобальных условий кредитования на цены на кукурузу, сою и пшеницу.

«Сводка ФАО по предложению зерновых и спроса на зерновые», также опубликованная 7 июня, прогнозирует объем производства зерновых в текущем году на уровне 2 594 млн. т, что на 5 млн. ниже майского прогноза и на 14,1 млн. т (0,5%) – прошлогоднего. Такое снижение вызвано ухудшением видов на урожай фуражных зерновых и, в меньшей степени, риса, а также ожидаемым сокращением мирового производства пшеницы на 2,2%, ячменя и сорго. Это снижение не сможет компенсировать ожидаемый прирост мирового производства кукурузы на 1,4% (главным образом в Южной Америке и на юге Африки), а также риса на 0,7%.

Общее потребление зерновых в сезоне 2017–2018 гг. прогнозируется в объеме 2 584 млн. т, что на 13 млн. т (0,5%) больше, чем в 2016–2017 гг. и на 11 млн. т ниже майского прогноза. Это отражает снижение долгосрочных прогнозов по фуражным пшенице и кукурузе, особенно по Китаю. Ожидается снижение потребления пшеницы по сравнению с сезоном 2016–2017 гг. на 0,4%, рост потребления фуражных зерновых на 0,8%, а риса – на 1,2%.

Прогноз ФАО по мировым запасам зерновых на конец закупочной кампании сезона 2018 года, увеличен по сравнению с маем на 14 млн. т до 703 млн. т, что немного выше, чем в 2017-м. В основном это связано с изменением запасов пшеницы и кукурузы, прежде всего, в Китае, хотя переходящие запасы фуражных зерновых вполне могут снизиться, а запасы риса останутся в целом стабильным.

Впервые за последние 4 года ожидается снижение объема мировой торговли зерновыми в 2017–2018 гг. примерно на 5 млн. т (1,2%) из-за прогнозов снижения импортного спроса на пшеницу, кукурузу и сорго.

Источник: fao.org

Назад
Макроэкономика: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Опросы
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit