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№84 (2091) от 10.11.2017

09 ноября 2017 года

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Исследования
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Наш прогноз улучшается

09.11.2017

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в ноябрьском обзоре улучшил прогноз по росту ВВП Беларуси на 2017 год до 1,5%, на 2018 год – до 2%. В майском обзоре региональной экономики ЕБРР прогнозировал продолжение рецессии в нашей стране в 2017 году на уровне 0,5%, в 2018-м – рост на 1%.

О планируемом улучшении прогноза экономического роста Беларуси ранее сообщал президент банка Сума Чакрабарти в ходе визита в страну в сентябре.

«Наш последний прогноз мы опубликовали в мае, и должен сказать, что по итогам последних месяцев он был ошибочным. Новый мы выпустим осенью. Пока не могу сказать, какие цифры в него войдут, но в любом случае основные параметры экономического роста будут выше, чем те, которые фигурировали в предыдущем прогнозе», – сказал С. Чакрабарти. По его мнению, экономический рост связан, в том числе с расширением торговых и инвестиционных связей республики.

В 2016 году ВВП Беларуси снизился на 2,6%. Согласно прогнозу правительства рост ВВП в текущем году должен составить 1,7%. Но этот результат был достигнут уже по итогам января-сентября ВВП.

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ

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Содержание «Экономической газеты» N 83 за 3 ноября 2017 года
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