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22 ноября 2017 года

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События
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"Народная марка" Беларуси: скоро узнаем имена победителей!

22.11.2017

1 декабря станут известны долгожданные итоги главной премии признания потребителей страны – Премии «Народная Марка» Беларуси.

"Народная марка" Беларуси:--скоро узнаем имена победителей!

 

В этом году «Народная Марка» отмечает пятилетний юбилей. За это время символика Премии на фоне красных слуцких поясов приобрела широкую узнаваемость среди жителей Беларуси как знак народной любви и доверия.   

 

Народный выбор осуществлялся по  номинациям   продовольственных, непродовольственных товаров и услуг в период с 17 июля по 30 сентября путем заполнения анкет, широко представленных в СМИ и на официальном сайте Премии narodnayamarka.by. Вопросы в анкетах были открытыми, без указания тех или иных брендов.В итоге на двух этапах голосования было получено 5 602 анкеты, что в пересчете на голоса, отданные за тот или иной бренд, составило 429449 голосов из всех областей Беларуси.

 

За ходом проведения голосования следил Наблюдательный совет Премии, в состав которого входят представители министерств, ведомств, Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь, Белорусского общества защиты потребителей, бизнес-сообществ.

В качестве мотивации участников голосования организаторами был учрежден призовой фонд Премии в размере 100 серебряных и 10 золотых слитков.

 

Продюсер Премии «Народная Марка», Председатель Правления Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси, директор коммуникационного агентства «Белая Карона» Алена Устинович отмечает: «Меня радует, что не слитки являлись главным мотивирующим фактором при голосовании. Потребителей гораздо больше заботит качество товаров и услуг в нашей стране, чем привычно об этом думать. Как оказалось, они с радостью готовы поддерживать производителей, качеству продукции которых доверяют. Приятно осознавать, что в течение пяти лет в большинстве номинаций лидируют белорусские бренды. Победители выбираются на основе спонтанного знания  и воспринимаемого качества, и командная победа белорусских предприятий свидетельствует о растущем самосознании белорусских потребителей по отношению к товарам, производимым в Беларуси.Тем не менее, я хочу отметить о существовании ряда трудностей, с которыми белорусские производители сталкиваются в продвижении своих товаров и услуг. Именно поэтому с целью повышения конкурентоспособности белорусских брендов на внутреннем и внешних рынках 1 декабря мы проводим Форум директоров победителей Премии «Народная Марка», на котором будут обозначены проблемные вопросы и выработаны консолидированные предложения по их решению».

 

Форум пройдет при участии Министерства антимонопольного регулирования и торговли, других министерств и ведомств Республики Беларусь, государственных промышленных концернов, Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь, руководителей лидирующих производителей товаров и услуг Беларуси, Наблюдательного совета Премии «Народная Марка», экспертов Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств.

 

Бренды-победители Премии «Народная Марка» будут объявлены на Церемонии награждения, которая состоится1 декабря с участием известных музыкальных исполнителей и коллективов Беларуси. В период рождественских и новогодних праздников телеверсию Церемонии – концертное телешоу «Народная Марка» – миллионы белорусских телезрителей смогут увидеть в эфире телеканала ОНТ.

За новостями следите на официальном сайте narodnayamarka.by

 

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Содержание «Экономической газеты» N 87 за 21 ноября 2017 года
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