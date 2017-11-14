Наниматели ищут и не находят

В числе основных проблем, которые негативно повлияли на рынок труда и характерны для всех регионов страны, первый замминистра труда и соцзащиты Андрей Лобович назвал оптимизацию численности работников на предприятиях и наличие вынужденной неполной занятости. Он сообщил, что в 2017 г. наблюдается положительная динамика по движению рабочей силы. Если до июля увольняли больше, чем принимали на работу, то в сентябре соотношение принятых и уволенных сос­тавило 112,5% (подробнее см. «ЭГ» № 82 от 31.10.2017 «Укрощение безработицы без роста занятости»). Но один успешный месяц ситуацию кардинально не изменил: по итогам января–сентября этот показатель равен 93,7%.

Беспокоит также дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда. Хотя вакансий фактически в 2 раза больше, чем зарегистрированных без­работных, практически в каждом регионе наниматели не могут найти нужные им кадры. Требуются специалисты с конкретными навыками и компетенциями, в то время как зарегистрированные безработные таковыми не обладают, из-за чего им отказывают в трудоустройстве. А система образования продолжает готовить кадры без учета ситуации на рынке труда.

Возможно, именно по этой причине не выполнено задание, установленное постановлением Совмина от 8.12.2016 № 1008, по трудоустройству в первом полугодии 33 300 человек на созданные рабочие места за счет новых производств и предприятий. Полностью справились с поручением правительства лишь в Брестской и Гродненской областях, а в целом по республике задание выполнено лишь на 92,5%.

Поэтому власти стремятся уделять больше внимания кадровому планированию в экономике и социальной сфере. По словам А. Лобовича, сейчас идет подготовка планов развития на 2018 г., которые будут разрабатываться на уровне каждого района. В них одним из ключевых должен стать блок по трудовым ресурсам и кадровому потенциалу. А с 2019 г. Минтруда и соцзащиты перейдет на разработку балансов трудовых ресурсов с последующим выходом на прогноз потребности экономики в кадрах.

В свою очередь, заместитель пред­седателя Палаты представителей Болеслав Пирштук подчеркнул, что следует создавать рабочие места, которые смогут обеспечить качественный экономический рост территорий. А это пред­полагает и соответствующий уровень профессиональной подготовки, и, конечно же, достойную зарплату.

Замминистра экономики Дмитрий Матусевич проинформировал, что Мин­экономики внесло в правительство законопроект, предлагающий поправки в Закон «О хозяйственных обществах», и, скорее всего, депутаты смогут рассмотреть его на весенней сессии.

Кроме изменений, «под которые нас подводит сама жизнь, там есть предложения, которые реально направлены на развитие», отметил замминистра. Правда, пока Минэкономики не удалось согласовать все новшества с заинтересованными министерствами и ведомствами. В частности, Минфин не поддержал предложение о предоставлении ценным специалистам права на часть акций предприятия.

Также в законопроекте предлагается разрешить конвертацию задолженности в акции ОАО. Подобная мера уже включена в Указ от 4.07.2016 № 253 «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций». Правда, на том, работает ли она на практике, Д. Матусевич останавливаться не стал.

СОЗДАНИЕ рабочих мест в регионах во многом зависит от вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого или не эффективно используемого имущества. Однако, как выяснилось в ходе встречи, некоторые здания специально не включаются их собственниками в отчетность, чтобы избежать уплаты повышенного налога на недвижимость. Ведь его сумма намного превышает величину штрафа за «укрывательство» таких объектов. К тому же, по словам чиновников, предложение таких зданий в сельской местности невелико: заброшенные коровники, бывшие детсады и ФАПы. Но спросом пользуются прежде всего те помещения, где можно организовать торговлю или оказание услуг. Больше других для этих целей подходят неиспользуемые здания, принадлежащие Белкоопсоюзу. Однако принятие решений по ним, по словам первого заместителя председателя ГКИ Алексея Васильева, это длительный и много­уровневый процесс. Окончательное решение о судьбе объекта, находящегося за сотни километров от Минска, может вынести лишь республиканский орган.

По-прежнему открытию своего дела мешает отсутствие средств для покупки недвижимости. Финансовая поддержка, в т.ч. на приобретение капитальных строений, может предоставляться в соответствии с Указом от 21.05.2009 № 255 «О некоторых мерах государственной под­держки малого предпринимательства». Но люди в глубинке, впервые решившие начать свой бизнес, о такой возможности, как правило, ничего не знают. Отсутствует подобная информация и во многих райисполкомах.

Вообще в адрес региональных чиновников прозвучало немало критики. Если по имуществу, находящемуся в республиканской собственности, существует четкая схема его реализации, то в отношении коммунальной все зависит от инициативы местных властей. В одних регионах объект можно продать напрямую, в других – только по решению Президента. Понятно, что во втором случае шансов у инвестора немного.

Местная власть не желает брать на себя ответственность и в случаях, когда речь идет о безвозмездной приватизации. Правда, здесь уместно вспомнить о том, что любая инициатива наказуема. И наученные чужим горьким опытом чиновники знают, что через несколько месяцев после оформления сделки могут прийти контролеры и спросить: «А почему ты госимущество отдал бесплатно?».

По той же причине тормозится и сдача в аренду помещений по нулевой ставке, когда одним из условий является создание новых рабочих мест. В некоторых районных администрациях вер­дикт об этом может вынести лишь специальная комиссия, что тормозит принятие решений, зато «размывает» ответственность за них.

Автор публикации: Анна ФЕДОРОВА