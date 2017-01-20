Наниматель заплатит за нарушение

Выплачиваются ли совместителю 3 среднемесячные заработные платы при расс­торжении с ним контракта в связи с нарушением нанимателем законодательства о труде?

Да, выплачиваются.

Согласно ст. 48 ТК совместителям не выплачивается выходное пособие при увольнении.

Однако при расторжении контракта по требованию работника (п. 3 ч. 2 ст. 35 ТК, ст. 41 ТК) в связи с нарушением нанимателем законодательства о труде предусмотрена минимальная компенсация в размере 3 среднемесячных заработных плат (п. 2 постановления Совмина от 2.08.1999 № 1180 «Об утверждении примерной формы контракта нанимателя с работником»).

Данная компенсация не выплачивается работникам, достигшим пенсионного возраста и имеющим право на полную пенсию, а также работникам, не достигшим указанного возраста, но получающим пенсии (кроме трудовых пенсий по инвалидности, по случаю...